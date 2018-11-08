Озил готов провести остаток карьеры в "Арсенале"
Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил открыт к идее провести всю свою оставшуюся карьеру на "Эмирейтс".
Будущее Озила в лондонском клубе находилось под большим вопросом вплоть до января, когда Месут все-таки заключил новый контракт до 2021 года, увеличивший его зарплату до 350 тысяч фунтов в неделю.
Однако огромная зарплата — не единственное, что делает бывшего игрока сборной Германии счастливым. При Унаи Эмери в качестве главного тренера Озил снова принялся демонстрировать свой лучший футбол, получая от этого удовольствие. Представить себя где-либо еще в данный момент Месут не может.
"Могу ли я завершить карьеру в "Арсенале"? Почему нет? Я все еще молод, мне 30 лет. В футболе возможно всякое, но я действительно счастлив выступать за такой большой клуб, как "Арсенал". Я лишь наслаждаюсь этим и вполне представляю, что буду играть за "Арсенал" до конца своей карьеры".
"В каком возрасте я могу повесить бутсы на гвоздь? Может быть, в 38! Нет, правда: я всегда считал, что спокойно смогу играть до 35-36, если буду чувствовать себя хорошо. Я не знаю, время покажет", — сообщил Озил Evening Standard.
08.11.2018 19:00
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Умный, шикарные пасы, единственный минус не выносливый
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Конечно проведет. Такую зарплату ему больше нигде не получить.
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