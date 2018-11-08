Саутгейт объяснил роль Руни на матч против США

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил роль Уэйна Руни в товарищеском матче против США на "Уэмбли" 15 ноября.

Напомним, Саутгейт и FA решили наградить Руни возможностью в торжественной обстановке попрощаться со сборной Англии, лучшим бомбардиром которой всех времен Уэйн является.



Это решение было подвергнуто мощной критике, особенно в свете слухов, что 33-летний Руни может забрать капитанскую повязку у Харри Кейна и 10-й номер у Рахима Стерлинга. Однако Саутгейт уверен, что поступает правильно — Уэйн просто выйдет попрощаться с публикой и не будет претендовать на какую-то особенную роль.



"Он не наденет футболку с 10-м номером, потому что он не выйдет в стартовом составе".



"Когда в своем последнем матче он появился на замену, Джордан Хендерсон подбежал к нему и передал повязку. Полагаю, в этом случае все будет зависеть от обстоятельств и от присутствующих на поле игроков, но я не вижу в этом проблемы".



"Надеюсь, появление Уэйна на поле будет встречено положительно публикой, потому что он заслуживает этого. Его заслуги перед сборной огромны", — цитирует Саутгейта Sky Sports.