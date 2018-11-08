Руни, Уилсон, Санчо и Данк вызваны в сборную Англии

Каллум Уилсон Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил имена 28 футболистов, вызванных в национальную команду для подготовки к матчам против США и Хорватии.

Как и было обещано, приглашение в сборную получил 33-летний нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни. Предполагается, что экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" проведет лишь несколько минут в товарищеской встрече с американцами, чтобы поставить точку в своей международной карьере.

Своей отличной формой на клубном уровне вызов в национальную команду заслужили вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо и нападающий "Борнмута" Каллум Уилсон. Также может отметить возвращение в сборную Майкла Кина, Фабиана Дельфа и Рубена Лофтус-Чика.

Наконец, Саутгейт вызвал и центрального защитника "Брайтона" Льюиса Данка, который приглашался в сборную еще в октябре, но пока не дебютировал на международной арене.

Добавим, что англичане сыграют товарищеский матч против США 15 ноября на "Уэмбли", а спустя три дня сразятся здесь же с Хорватией в рамках Лиги Наций.

Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против США и Хорватии

Голкиперы: Маркус Беттинелли ("Фулхэм"), Джек Батленд ("Стоук"), Алекс Маккарти ("Саутгемптон"), Джордан Пикфорд ("Эвертон").

Защитники: Трент Александер-Арнольд, Джо Гомес (оба — "Ливерпуль"), Бен Чилуэлл ("Лестер"), Льюис Данк ("Брайтон"), Майкл Кин ("Эвертон"), Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — "Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Тоттенхэм").

Полузащитники: Росс Баркли, Рубен Лофтус-Чик (оба — "Челси"), Деле Алли, Эрик Дайер, Харри Уинкс (все — "Тоттенхэм"), Фабиан Дельф ("Манчестер Сити"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед").

Нападающие: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Уэйн Руни ("Ди Си Юнайтед"), Джейдон Санчо ("Боруссия Дортмунд"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Данни Уэлбек ("Арсенал"), Каллум Уилсон ("Борнмут").



Метки сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2018 17:25

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