Руни, Уилсон, Санчо и Данк вызваны в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил имена 28 футболистов, вызванных в национальную команду для подготовки к матчам против США и Хорватии.

Как и было обещано, приглашение в сборную получил 33-летний нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни. Предполагается, что экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" проведет лишь несколько минут в товарищеской встрече с американцами, чтобы поставить точку в своей международной карьере.



Своей отличной формой на клубном уровне вызов в национальную команду заслужили вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо и нападающий "Борнмута" Каллум Уилсон. Также может отметить возвращение в сборную Майкла Кина, Фабиана Дельфа и Рубена Лофтус-Чика.



Наконец, Саутгейт вызвал и центрального защитника "Брайтона" Льюиса Данка, который приглашался в сборную еще в октябре, но пока не дебютировал на международной арене.



Добавим, что англичане сыграют товарищеский матч против США 15 ноября на "Уэмбли", а спустя три дня сразятся здесь же с Хорватией в рамках Лиги Наций.



Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против США и Хорватии



Голкиперы: Маркус Беттинелли ("Фулхэм"), Джек Батленд ("Стоук"), Алекс Маккарти ("Саутгемптон"), Джордан Пикфорд ("Эвертон").



Защитники: Трент Александер-Арнольд, Джо Гомес (оба — "Ливерпуль"), Бен Чилуэлл ("Лестер"), Льюис Данк ("Брайтон"), Майкл Кин ("Эвертон"), Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — "Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Тоттенхэм").



Полузащитники: Росс Баркли, Рубен Лофтус-Чик (оба — "Челси"), Деле Алли, Эрик Дайер, Харри Уинкс (все — "Тоттенхэм"), Фабиан Дельф ("Манчестер Сити"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед").



Нападающие: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Уэйн Руни ("Ди Си Юнайтед"), Джейдон Санчо ("Боруссия Дортмунд"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Данни Уэлбек ("Арсенал"), Каллум Уилсон ("Борнмут").