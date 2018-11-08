Погба устраивает роль "Юнайтед" как андердога

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что его полностью устраивает роль "красных дьяволов" как андердогов перед дерби с "Манчестер Сити".

Несмотря на сенсационную победу над "Ювентусом" в Лиге Чемпионов, букмекеры практически не верят, что "Юнайтед" сможет продлить свою серию в городском дерби в ближайшее воскресенье. Впрочем, Погба не видит в этом проблемы и верит, что его команда способна снова удивить.

"Думаю, быть аутсайдером всегда хорошо, потому что люди ожидают неудач от нас, а мы берем и удивляем людей. Самое важное — это три очка. Замечательно, что мы их набрали. Мы знали, что "Ювентус" — это большая команда, но когда они забили гол, нам было нечего терять".

"Мы пошли вперед и оказали давление. Мы знаем, что можем быть опасны при стандартах, потому что при открытой игре они очень хорошо обороняются. Мы сохранили свой настрой и забили два гола", — сообщил Погба Viasport.



Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2018 17:00

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  1. mc-od 08.11.2018 18:16 # mc-od
    Что эта "собака снизу" себе позволяет?

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  2. mancunia-planet 08.11.2018 17:17 # mancunia-planet
    Чмогба, аут!

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  3. van-der-slav 08.11.2018 17:05 # van-der-slav
    "Мы знали, что "Ювентус" — это большая команда, но когда они забили второй гол, нам было нечего терять"
    может быть не ювентус а сити?

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  4. narcot 08.11.2018 17:03 # narcot
    безяйцевый ублюдок

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