Погба устраивает роль "Юнайтед" как андердога

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что его полностью устраивает роль "красных дьяволов" как андердогов перед дерби с "Манчестер Сити".

Несмотря на сенсационную победу над "Ювентусом" в Лиге Чемпионов, букмекеры практически не верят, что "Юнайтед" сможет продлить свою серию в городском дерби в ближайшее воскресенье. Впрочем, Погба не видит в этом проблемы и верит, что его команда способна снова удивить.



"Думаю, быть аутсайдером всегда хорошо, потому что люди ожидают неудач от нас, а мы берем и удивляем людей. Самое важное — это три очка. Замечательно, что мы их набрали. Мы знали, что "Ювентус" — это большая команда, но когда они забили гол, нам было нечего терять".



"Мы пошли вперед и оказали давление. Мы знаем, что можем быть опасны при стандартах, потому что при открытой игре они очень хорошо обороняются. Мы сохранили свой настрой и забили два гола", — сообщил Погба Viasport.