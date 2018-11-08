Дембеле уже не сыграет в этом году

Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Дембеле пропустит остаток календарного года из-за травмы лодыжки.

Эту травму 31-летний бельгиец получил в самом начале матча Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в минувшую субботу. Как сообщает Sky Sports, углубленное обследование обнаружило повреждение связок правой лодыжки.



Дембеле не потребуется операция, однако восстановление растянется минимум до Нового года. Это означает, что Мусса пропустит целый ряд матчей, включая поединки Премьер-Лиги против "Челси" и "Арсенала" и встречи с "Интером" и "Барселоной" в Лиге Чемпионов.



Кроме того, травма может стать помехой к продаже Дембеле в январе, ведь контракт экс-игрока "Фулхэма" по-прежнему истекает в конце сезона, и другой возможности выручить хоть какие-нибудь деньги у "шпор" уже не будет.



Помимо Дембеле, который ранее в этом сезоне пропустил четыре матча из-за проблем с бедром, в лазарете "Тоттенхэма" также находятся его коллеги по позиции Виктор Ваньяма и Эрик Дайер.