Фред выбрал "Юнайтед" из-за Моуриньо

Фред и Жозе Моуриньо Полузащитник Фред рассказал, что у него было предложение и от "Манчестер Сити", однако он выбрал "Манчестер Юнайтед" из-за возможности поработать с главным тренером Жозе Моуриньо.

Фреда связывали с переездом в Премьер-Лигу еще в январе, однако бразилец был вынужден подождать до лета, чтобы, наконец, перебраться в Англию. У полузащитника были предложения от обоих клубов из Манчестера, однако персона Моуриньо предопределила его выбор.

"Это правда, у меня было предложение от "Сити", и я даже общался с бразильскими игроками, которые выступают за наших соседей. Они пытались уговорить меня перейти к ним, но в конце концов этого не случилось. Тогда было лето, и, как я уже сказал, у меня имелось несколько предложений, в том числе от "Юнайтед". Я быстро решил, что "Юнайтед" будет правильным выбором для меня".

"Моуриньо — профессионал самого, самого высокого уровня, и каждому игроку нравится работать с таким победителем. Я многому учусь у него. Он может быть довольно строг, но это часть нашей работы".

"Также он бывает дружелюбным и веселым за пределами поля, он шутит с нами в раздевалке. Жозе сыграл определяющую роль в моем решении перейти в "Манчестер Юнайтед", и я благодарен ему за интерес к моему футболу", — сообщил Фред FoutFourTwo.



Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Фред

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 444

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 08.11.2018 16:23 # mancunia-planet
    fred the red
    Чмоуринью, аут!

    (ответить)

  2. lfcynwa 08.11.2018 16:20 # lfcynwa
    фапловчане, если не учитывать клубных пристрастий, к кому бы Вы пошли - Гвардиоле или Моу?

    и почему?

    (ответить)

  3. dannylucker 08.11.2018 16:12 # dannylucker
    побоялся проебать конкуренцию ферне

    (ответить)

  4. naby-keita 08.11.2018 16:01 # naby-keita
    вот это глубочайший отсос.
    м.ю. - клуб арсенальцев

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: