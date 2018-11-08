Фред выбрал "Юнайтед" из-за Моуриньо

Полузащитник Фред рассказал, что у него было предложение и от "Манчестер Сити", однако он выбрал "Манчестер Юнайтед" из-за возможности поработать с главным тренером Жозе Моуриньо.

Фреда связывали с переездом в Премьер-Лигу еще в январе, однако бразилец был вынужден подождать до лета, чтобы, наконец, перебраться в Англию. У полузащитника были предложения от обоих клубов из Манчестера, однако персона Моуриньо предопределила его выбор.



"Это правда, у меня было предложение от "Сити", и я даже общался с бразильскими игроками, которые выступают за наших соседей. Они пытались уговорить меня перейти к ним, но в конце концов этого не случилось. Тогда было лето, и, как я уже сказал, у меня имелось несколько предложений, в том числе от "Юнайтед". Я быстро решил, что "Юнайтед" будет правильным выбором для меня".



"Моуриньо — профессионал самого, самого высокого уровня, и каждому игроку нравится работать с таким победителем. Я многому учусь у него. Он может быть довольно строг, но это часть нашей работы".



"Также он бывает дружелюбным и веселым за пределами поля, он шутит с нами в раздевалке. Жозе сыграл определяющую роль в моем решении перейти в "Манчестер Юнайтед", и я благодарен ему за интерес к моему футболу", — сообщил Фред FoutFourTwo.