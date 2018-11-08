Сарри запретил игрокам "Челси" поднимать тяжести в зале

Наставник "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что запретил своим игрокам поднимать тяжести в тренажерном зале.

На матч Лиги Европы против БАТЭ "синие" отправились, оставив дома целый ряд игроков, включая нападающего Альваро Морату. Когда журналисты спросили, означает ли это, что испанец будет тягать железо на базе в Кобхэме, ответ Маурицио оказался интересным.



"Он не будет поднимать тяжести. Вчера он провел тренировку по аэробике. Сегодня у него будет силовая тренировка — но он не будет работать ни с какими грузами".



"В тренажерном зале мы работаем исключительно натуральным образом. Никто не поднимает тяжестей. Я никогда не видел игрока, которому бы это потребовалось на поле", — цитирует Сарри Daily Mirror.