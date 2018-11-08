Сарри запретил игрокам "Челси" поднимать тяжести в зале
Наставник "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что запретил своим игрокам поднимать тяжести в тренажерном зале.
На матч Лиги Европы против БАТЭ "синие" отправились, оставив дома целый ряд игроков, включая нападающего Альваро Морату. Когда журналисты спросили, означает ли это, что испанец будет тягать железо на базе в Кобхэме, ответ Маурицио оказался интересным.
"Он не будет поднимать тяжести. Вчера он провел тренировку по аэробике. Сегодня у него будет силовая тренировка — но он не будет работать ни с какими грузами".
"В тренажерном зале мы работаем исключительно натуральным образом. Никто не поднимает тяжестей. Я никогда не видел игрока, которому бы это потребовалось на поле", — цитирует Сарри Daily Mirror.
08.11.2018 15:00
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Последние комментарии:
Правильно зачем педриле тягать тяжести ему главное уметь жопу раставлять по шире,чему его Сарри и учит
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закрывайте этот клуб. футбол не для педегов
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Ну все, теперь вообще без шансов у игроков челси в борьбе. В борьбе за апл! Вордплей сука.
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испанец будет тягать железо со Стемфорд Бридж
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скоро все худболисты синей помойки shelsea будут как Сарри.
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Нам пiзда.
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испанец будет тягать железо на базе в Мелвуде
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Аве Сарри.
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