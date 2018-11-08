Сарри запретил игрокам "Челси" поднимать тяжести в зале

Маурицио Сарри Наставник "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что запретил своим игрокам поднимать тяжести в тренажерном зале.

На матч Лиги Европы против БАТЭ "синие" отправились, оставив дома целый ряд игроков, включая нападающего Альваро Морату. Когда журналисты спросили, означает ли это, что испанец будет тягать железо на базе в Кобхэме, ответ Маурицио оказался интересным.

"Он не будет поднимать тяжести. Вчера он провел тренировку по аэробике. Сегодня у него будет силовая тренировка — но он не будет работать ни с какими грузами".

"В тренажерном зале мы работаем исключительно натуральным образом. Никто не поднимает тяжестей. Я никогда не видел игрока, которому бы это потребовалось на поле", — цитирует Сарри Daily Mirror.



Метки Сарри, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2018 15:00

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  1. martingor 08.11.2018 16:07 # martingor
    Правильно зачем педриле тягать тяжести ему главное уметь жопу раставлять по шире,чему его Сарри и учит

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  2. naby-keita 08.11.2018 15:59 # naby-keita
    закрывайте этот клуб. футбол не для педегов

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  3. gerrard08 08.11.2018 15:56 # gerrard08
    Ну все, теперь вообще без шансов у игроков челси в борьбе. В борьбе за апл! Вордплей сука.

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  4. vyrentz 08.11.2018 15:36 # vyrentz
    испанец будет тягать железо со Стемфорд Бридж

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  5. el-ray 08.11.2018 15:22 # el-ray
    скоро все худболисты синей помойки shelsea будут как Сарри.

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  6. lampard78 08.11.2018 15:21 # lampard78
    Нам пiзда.

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  7. liverfun 08.11.2018 15:06 # liverfun
    испанец будет тягать железо на базе в Мелвуде

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  8. danny949494 08.11.2018 15:04 # danny949494
    Аве Сарри.

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