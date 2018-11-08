"Саутгемптон" уволил своего вице-президента

Лес Рид После неудачного старта сезона "Саутгемптон" уволил своего вице-президента Леса Рида.

Будучи одним из высших руководителей клуба, Рид принимал решение о подписании нового контракта с главным тренером Марком Хьюзом минувшим летом, а также участвовал в трансферной кампании "святых". Боссы клуба имеют причины быть недовольными и тем, и другим.

В данный момент "Саутгемптон" находится всего в двух очках от занимающего последнее место в Премьер-Лиге "Фулхэма" и не знает побед уже семь матчей кряду.

Таким образом, сегодня "Саутгемптон" объявил о расставании с расставании с Ридом, который трудился на "Сент Мэри" с апреля 2010 и сыграл свою роль в становлении таких молодых игроков, как Алекс Окслейд-Чемберлен, Люк Шоу и Калум Чемберс.

По слухам, за Ридом последует и Хьюз, если в ближайший уикенд "святые" не смогут одержать победу над "Уотфордом".



Метки Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2018 14:00

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  1. chr1s8rown 08.11.2018 14:28 # chr1s8rown
    бедный нащ фарм клуб .
    подарить б им ориги матипа и лалану бесплатно

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