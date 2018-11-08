После неудачного старта сезона "Саутгемптон" уволил своего вице-президента Леса Рида.

Будучи одним из высших руководителей клуба, Рид принимал решение о подписании нового контракта с главным тренером Марком Хьюзом минувшим летом, а также участвовал в трансферной кампании "святых". Боссы клуба имеют причины быть недовольными и тем, и другим.



В данный момент "Саутгемптон" находится всего в двух очках от занимающего последнее место в Премьер-Лиге "Фулхэма" и не знает побед уже семь матчей кряду.



Таким образом, сегодня "Саутгемптон" объявил о расставании с расставании с Ридом, который трудился на "Сент Мэри" с апреля 2010 и сыграл свою роль в становлении таких молодых игроков, как Алекс Окслейд-Чемберлен, Люк Шоу и Калум Чемберс.



По слухам, за Ридом последует и Хьюз, если в ближайший уикенд "святые" не смогут одержать победу над "Уотфордом".