Лукас Торрейра гордится сравнениями с Виейра

Опорный полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра признался, что ему льстят сравнения с легендой "канониров" Патриком Виейра.

Приобретенный у "Сампдории" минувшим летом за 26 миллионов фунтов Торрейра оказывался на лавке "Арсенала" в пяти первых матчах нового сезона Премьер-Лиги. Однако затем Лукас быстро завоевал место в стартовом составе, а вместе с этим и симпатии болельщиков своего нового клуба.



22-летний уругваец сыграл каждую минуту шести последних матчей "Арсенала" в Премьер-Лиге, заслужив сравнения с легендарным Виейра. Болельщики "канониров" даже адаптировали свою старую кричалку, посвященную экс-капитану, под Лукаса, и тому это нравится.



"Если болельщики сравнивают меня и мою игру с Патриком Виейра, то это удивительно. Это вызывает у меня большую гордость, но сперва я должен немного подрасти, чтобы стать таким же высоким!"



"Он был удивительным игроком, я помню как просыпался по утрам в Уругвае, чтобы посмотреть матчи с его участием. Сейчас я чувствую себя очень счастливо и жажду помогать команде".



"Я стараюсь прогрессировать и делать то, что в интересах команды. Прямо сейчас наши дела идут очень хорошо, поэтому просто нужно продолжать в том же духе", — сообщил Торрейра Sky Sports.