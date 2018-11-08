Анонс матчей 4-го тура группового этапа Лиги Европы
В четверг вечером "Челси" и "Арсенал" проведут свои поединки в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
БАТЭ — ЧЕЛСИ 20:55 Онлайн-трансляция
Выиграв все три последних матча на внутренней арене, в минувшее воскресенье БАТЭ оформил свое очередное белорусское чемпионство. Однако в Европе дела борисовчан идут не столь убедительно — за победой над "Види" последовали поражения от ПАОКа и "Челси".
Две недели назад "синие" очень комфортно переиграли БАТЭ на "Стэмфорд Бридж" со счетом 3:1, однако полузащитник лондонцев Матео Ковачич предостерег партнеров от самоуспокоенности и недооценки соперника, выразив уверенность, что матч в Борисове получится гораздо сложнее.
В случае победы "Челси" наберет 12 очков и гарантирует себе выход в плей-офф Лиги Европы.
— До своего поражения 3:1 в Лондоне БАТЭ еще никогда не встречался с "Челси".
— БАТЭ проиграл четыре из пяти последних встреч с английскими командами, в оставшейся победив. Все эти матчи случились на групповой стадии Лиги Европы.
— БАТЭ одержал только две победы в 15 последних матчах Лиги Европы, забив за этот период 13 голов и пропустив 33.
— "Челси" выиграл все шесть последних матчей в Лиге Европы. Эта серия берет начало с поражения 3:2 от "Рубина" в апреле 2013.
— В этом розыгрыше Лиги Европы "Челси" нанес 73 удара — больше всех.
"Челси" взял на этот выезд плеймейкера Эдена Азара, который лишь в минувший уикенд вернулся после травмы спины. Маркос Алонсо, Давид Луис, Антонио Рюдигер, Сеск Фабрегас и Альваро Мората остались дома.
АРСЕНАЛ — СПОРТИНГ 23:00 Онлайн-трансляция
Две недели назад поздний гол Данни Уэлбека позволил "Арсеналу" вырвать минимальную победу в Лиссабоне и сохранить 100-процентный результат в Лиге Европы. Повторно доказав превосходство над "Спортингом", "канониры" гарантируют себе первое место Группы E.
"Конечно, финишировать первыми — это наша главная мысль. Это очень важный матч, потому что мы играем против второй команды в таблице, и если мы выиграем, то точно станем первыми. Мы берем мотивацию из двух вещей. Во-первых, это очень важное соревнование для нас и это трофей. Во-вторых, это способ попасть в Лигу Чемпионов на будущий год", — говорил главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери.
— "Арсенал" одержал две победы и однажды сыграл вничью в трех последних встречах со "Спортингом", не пропустив ни одного гола.
— "Спортинг" проиграл все четыре последних встречи с английскими командами, с победы над "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги Европы сезона 2011/12.
— "Арсенал" может одержать четыре подряд победы в еврокубках впервые с марта-ноября 2005 (тогда было шесть побед подряд).
— "Спортинг" одержал только четыре победы в 27 последних выездных матчах в еврокубках.
— Со старта прошлого сезона Данни Уэлбек забил пять голов в Лиге Европы — больше, чем какой-либо другой игрок в этот период.
После травмы задней поверхности бедра может вернуться защитник "Арсенала" Начо Монреаль, но Константинос Мавропанос и Мохамед Эльнени пока не поправились. Место в воротах должен занять Петр Чех.
08.11.2018 12:00
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Последние комментарии:
Лига Европы для педиков
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"Челси" остался последним клубом в топ-5 лиг, не потерпевшим ни единого поражения.
"Боруссия Дортмунд" и "Ювентус" потерпели свои первые поражения. Таким образом, "Челси" остался единственным клубом в топ-5 лиг, который не проигрывал в этом сезоне. Да, было поражение в "Комьюнити Шилд" от "Манчестер Сити", но этот кубок проводится ДО старта чемпионата и относится к прошлому сезону.
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Вот это настоящий турнир для настоящих топ команд Челси и Арсенала. Дай бог чтобы они всегда играли только в этом турнире и радовали своих болельщиков победами и поражениями в самой замечательной Лиге Европы. Только топ клубы имеют право играть в этой лиге другим командам тут не место
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Челси единственная команда в Топ5 лигах которая ещо не проиграл ни одного матча! Хейтери сосите Великий Челси
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Камон Челси!
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после групповых сюда попадут монако дортмунд тоттенхем валенсия и прочее. прикиньте не плохо будет битва
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Мхо удачи, надеюсь хотяб этим нонеймам всунет и вернет уверенность в себе, а то очень кислый щас.
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Мляя как же меня бомбит от цен на билеты в ебливый хоккей. Мало того что тупорылый вид спорта, еще и цены в несколько раз дороже футбольных.
Пстц нашел себе в мск питерскую девченку которая окуенная и ебется как сатана. Торчит от хоккея, посмотрел какие есть московские и питерские команды в этом уебском спорте(цска-ска), подумал сводить ее, а цена на самое ущербное место в их стадике - 3к минимум. Теперь на эту херату около 10к надо скинуть.
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коллективное гей-фото
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Удачи обрыганам в ле. Борисовские псы, на футбич едете?
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Арсенал сыграет 2:2 со Спортингом.
Челси проиграет 1:0 Батэ. Во втором тайме, на 72 минуте, затолкают с углового. Сигневич забьет, попутно опередив Рюдигера, у которого начнется черная полоса выступлений. Азар выйдет за 20 минут до концовки, но получит травму и пропустит игру с Эвертоном. Также полный матч отыграет вся основа Пенсов, в частности Канте, который устанет и провалит игру с Эвертоном. Мората упустит 2 момента, а Кепа перед Эвертоном простудится. Как итог, Эвертон выиграет 0:2 в гостях у Сарри и дальше Пенсы скатятся с гонки за титул
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вынесут как нефиг делать
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Помнится недавно мы как то тоже не попали в ЛЧ и играли в ЛЕ. Выиграли его тогда. Хотя, конечно, это всё ну такое. В ПЛ бы поудачнее выступить. А это так - лавке дать поиграть.
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Лучший лз АПЛ возвращается, збс
А в матче понятное дело победа канониров
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Удачи Лондону
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Здоровья
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Кононирос педалос.
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