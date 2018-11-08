Анонс матчей 4-го тура группового этапа Лиги Европы

В четверг вечером "Челси" и "Арсенал" проведут свои поединки в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БАТЭ — ЧЕЛСИ 20:55 Онлайн-трансляция



Выиграв все три последних матча на внутренней арене, в минувшее воскресенье БАТЭ оформил свое очередное белорусское чемпионство. Однако в Европе дела борисовчан идут не столь убедительно — за победой над "Види" последовали поражения от ПАОКа и "Челси".



Две недели назад "синие" очень комфортно переиграли БАТЭ на "Стэмфорд Бридж" со счетом 3:1, однако полузащитник лондонцев Матео Ковачич предостерег партнеров от самоуспокоенности и недооценки соперника, выразив уверенность, что матч в Борисове получится гораздо сложнее.



В случае победы "Челси" наберет 12 очков и гарантирует себе выход в плей-офф Лиги Европы.



— До своего поражения 3:1 в Лондоне БАТЭ еще никогда не встречался с "Челси".



— БАТЭ проиграл четыре из пяти последних встреч с английскими командами, в оставшейся победив. Все эти матчи случились на групповой стадии Лиги Европы.



— БАТЭ одержал только две победы в 15 последних матчах Лиги Европы, забив за этот период 13 голов и пропустив 33.



— "Челси" выиграл все шесть последних матчей в Лиге Европы. Эта серия берет начало с поражения 3:2 от "Рубина" в апреле 2013.



— В этом розыгрыше Лиги Европы "Челси" нанес 73 удара — больше всех.



"Челси" взял на этот выезд плеймейкера Эдена Азара, который лишь в минувший уикенд вернулся после травмы спины. Маркос Алонсо, Давид Луис, Антонио Рюдигер, Сеск Фабрегас и Альваро Мората остались дома.



АРСЕНАЛ — СПОРТИНГ 23:00 Онлайн-трансляция



Две недели назад поздний гол Данни Уэлбека позволил "Арсеналу" вырвать минимальную победу в Лиссабоне и сохранить 100-процентный результат в Лиге Европы. Повторно доказав превосходство над "Спортингом", "канониры" гарантируют себе первое место Группы E.



"Конечно, финишировать первыми — это наша главная мысль. Это очень важный матч, потому что мы играем против второй команды в таблице, и если мы выиграем, то точно станем первыми. Мы берем мотивацию из двух вещей. Во-первых, это очень важное соревнование для нас и это трофей. Во-вторых, это способ попасть в Лигу Чемпионов на будущий год", — говорил главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери.



— "Арсенал" одержал две победы и однажды сыграл вничью в трех последних встречах со "Спортингом", не пропустив ни одного гола.



— "Спортинг" проиграл все четыре последних встречи с английскими командами, с победы над "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги Европы сезона 2011/12.



— "Арсенал" может одержать четыре подряд победы в еврокубках впервые с марта-ноября 2005 (тогда было шесть побед подряд).



— "Спортинг" одержал только четыре победы в 27 последних выездных матчах в еврокубках.



— Со старта прошлого сезона Данни Уэлбек забил пять голов в Лиге Европы — больше, чем какой-либо другой игрок в этот период.



После травмы задней поверхности бедра может вернуться защитник "Арсенала" Начо Монреаль, но Константинос Мавропанос и Мохамед Эльнени пока не поправились. Место в воротах должен занять Петр Чех.