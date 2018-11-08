Анонс матчей 4-го тура группового этапа Лиги Европы

Арсенал В четверг вечером "Челси" и "Арсенал" проведут свои поединки в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БАТЭ — ЧЕЛСИ 20:55 Онлайн-трансляция

Выиграв все три последних матча на внутренней арене, в минувшее воскресенье БАТЭ оформил свое очередное белорусское чемпионство. Однако в Европе дела борисовчан идут не столь убедительно — за победой над "Види" последовали поражения от ПАОКа и "Челси".

Две недели назад "синие" очень комфортно переиграли БАТЭ на "Стэмфорд Бридж" со счетом 3:1, однако полузащитник лондонцев Матео Ковачич предостерег партнеров от самоуспокоенности и недооценки соперника, выразив уверенность, что матч в Борисове получится гораздо сложнее.

В случае победы "Челси" наберет 12 очков и гарантирует себе выход в плей-офф Лиги Европы.

— До своего поражения 3:1 в Лондоне БАТЭ еще никогда не встречался с "Челси".

— БАТЭ проиграл четыре из пяти последних встреч с английскими командами, в оставшейся победив. Все эти матчи случились на групповой стадии Лиги Европы.

— БАТЭ одержал только две победы в 15 последних матчах Лиги Европы, забив за этот период 13 голов и пропустив 33.

— "Челси" выиграл все шесть последних матчей в Лиге Европы. Эта серия берет начало с поражения 3:2 от "Рубина" в апреле 2013.

— В этом розыгрыше Лиги Европы "Челси" нанес 73 удара — больше всех.

"Челси" взял на этот выезд плеймейкера Эдена Азара, который лишь в минувший уикенд вернулся после травмы спины. Маркос Алонсо, Давид Луис, Антонио Рюдигер, Сеск Фабрегас и Альваро Мората остались дома.

АРСЕНАЛ — СПОРТИНГ 23:00 Онлайн-трансляция

Две недели назад поздний гол Данни Уэлбека позволил "Арсеналу" вырвать минимальную победу в Лиссабоне и сохранить 100-процентный результат в Лиге Европы. Повторно доказав превосходство над "Спортингом", "канониры" гарантируют себе первое место Группы E.

"Конечно, финишировать первыми — это наша главная мысль. Это очень важный матч, потому что мы играем против второй команды в таблице, и если мы выиграем, то точно станем первыми. Мы берем мотивацию из двух вещей. Во-первых, это очень важное соревнование для нас и это трофей. Во-вторых, это способ попасть в Лигу Чемпионов на будущий год", — говорил главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери.

— "Арсенал" одержал две победы и однажды сыграл вничью в трех последних встречах со "Спортингом", не пропустив ни одного гола.

— "Спортинг" проиграл все четыре последних встречи с английскими командами, с победы над "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги Европы сезона 2011/12.

— "Арсенал" может одержать четыре подряд победы в еврокубках впервые с марта-ноября 2005 (тогда было шесть побед подряд).

— "Спортинг" одержал только четыре победы в 27 последних выездных матчах в еврокубках.

— Со старта прошлого сезона Данни Уэлбек забил пять голов в Лиге Европы — больше, чем какой-либо другой игрок в этот период.

После травмы задней поверхности бедра может вернуться защитник "Арсенала" Начо Монреаль, но Константинос Мавропанос и Мохамед Эльнени пока не поправились. Место в воротах должен занять Петр Чех.



Метки Арсенал, БАТЭ, Лига Европы, Спортинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 08.11.2018 13:12 # naby-keita
    Лига Европы для педиков

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  2. thegodfather 08.11.2018 13:01 # thegodfather
    "Челси" остался последним клубом в топ-5 лиг, не потерпевшим ни единого поражения.

    "Боруссия Дортмунд" и "Ювентус" потерпели свои первые поражения. Таким образом, "Челси" остался единственным клубом в топ-5 лиг, который не проигрывал в этом сезоне. Да, было поражение в "Комьюнити Шилд" от "Манчестер Сити", но этот кубок проводится ДО старта чемпионата и относится к прошлому сезону.

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  3. martingor 08.11.2018 12:54 # martingor
    Вот это настоящий турнир для настоящих топ команд Челси и Арсенала. Дай бог чтобы они всегда играли только в этом турнире и радовали своих болельщиков победами и поражениями в самой замечательной Лиге Европы. Только топ клубы имеют право играть в этой лиге другим командам тут не место

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  4. qwerty1234halil 08.11.2018 12:53 # qwerty1234halil
    Челси единственная команда в Топ5 лигах которая ещо не проиграл ни одного матча! Хейтери сосите Великий Челси

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  5. chebrec 08.11.2018 12:52 # chebrec
    Камон Челси!

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  6. bergkamp-1886 08.11.2018 12:49 # bergkamp-1886
    после групповых сюда попадут монако дортмунд тоттенхем валенсия и прочее. прикиньте не плохо будет битва

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  7. gerrard08 08.11.2018 12:41 # gerrard08
    Мхо удачи, надеюсь хотяб этим нонеймам всунет и вернет уверенность в себе, а то очень кислый щас.

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  8. gerrard08 08.11.2018 12:40 # gerrard08
    Мляя как же меня бомбит от цен на билеты в ебливый хоккей. Мало того что тупорылый вид спорта, еще и цены в несколько раз дороже футбольных.
    Пстц нашел себе в мск питерскую девченку которая окуенная и ебется как сатана. Торчит от хоккея, посмотрел какие есть московские и питерские команды в этом уебском спорте(цска-ска), подумал сводить ее, а цена на самое ущербное место в их стадике - 3к минимум. Теперь на эту херату около 10к надо скинуть.

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  9. hammersmith 08.11.2018 12:28 # hammersmith
    коллективное гей-фото

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  10. narcot 08.11.2018 12:23 # narcot
    Удачи обрыганам в ле. Борисовские псы, на футбич едете?

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  11. staryi-eblan 08.11.2018 12:22 # staryi-eblan
    Арсенал сыграет 2:2 со Спортингом.

    Челси проиграет 1:0 Батэ. Во втором тайме, на 72 минуте, затолкают с углового. Сигневич забьет, попутно опередив Рюдигера, у которого начнется черная полоса выступлений. Азар выйдет за 20 минут до концовки, но получит травму и пропустит игру с Эвертоном. Также полный матч отыграет вся основа Пенсов, в частности Канте, который устанет и провалит игру с Эвертоном. Мората упустит 2 момента, а Кепа перед Эвертоном простудится. Как итог, Эвертон выиграет 0:2 в гостях у Сарри и дальше Пенсы скатятся с гонки за титул

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  12. lfcynwa 08.11.2018 12:18 # lfcynwa
    вынесут как нефиг делать

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  13. lampard78 08.11.2018 12:15 # lampard78
    Помнится недавно мы как то тоже не попали в ЛЧ и играли в ЛЕ. Выиграли его тогда. Хотя, конечно, это всё ну такое. В ПЛ бы поудачнее выступить. А это так - лавке дать поиграть.

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  14. reams 08.11.2018 12:14 # reams
    Лучший лз АПЛ возвращается, збс
    А в матче понятное дело победа канониров

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  15. firmino9 08.11.2018 12:12 # firmino9
    Удачи Лондону

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  16. meshuggah 08.11.2018 12:05 # meshuggah
    Здоровья

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  17. dormidont 08.11.2018 12:04 # dormidont
    Кононирос педалос.

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