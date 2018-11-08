Скотт Паркер может принять "Фулхэм" в случае увольнения Йокановича

Бывший полузащитник сборной Англии Скотт Паркер может принять шефство над первой командой "Фулхэма" в случае увольнения главного тренера Славиши Йокановича.

В минувший понедельник "дачники" со счетом 1:0 проиграли "Хаддерсфилду" и укрепились на самом дне Премьер-Лиги. С начала сезона подопечные Йокановича одержали только одну победу и пропустили уже 29 голов — больше всех в дивизионе.



В ближайшее воскресенье "Фулхэм" совершит выезд к "Ливерпулю", и если не случится сенсации, Йокановичу вполне может быть указано на дверь.



Вопреки слухам о возможном приходе на место Славиши Дэвида Мойеса или Сэма Эллардайса, The Telegraph стало известно от своих источников в клубе, что наиболее вероятной заменой сербскому специалисту является 38-летний Паркер.



В бытность игроком Скотт провел 128 матчей за "дачников" в течение трех сезонов. Поработав с командой U-18 "Тоттенхэма", минувшим летом Паркер вернулся в "Фулхэм" и стал ассистентом Йокановича.



Несмотря на то, что Паркер не так долго находится в клубе, ему удалось заработать хорошую репутацию среди боссов "Фулхэма", которые вскоре могут дать ему шанс проявить себя в качестве исполняющего обязанности главного тренера.