Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо упрекнул FA после победы над "Ювентусом" в Лиге Чемпионов.

За считанные часы до начала игры в Турине стало известно, что Ассоциация решила воспользоваться своим правом и подала апелляцию на решение независимой комиссии, оправдавшей Моуриньо по делу о ругательствах после матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла".



Как и тогда против "сорок", после победы 1:2 над "Ювентусом" Жозе был очень эмоционален. Весь матч в Турине Моуриньо терпел оскорбления со стороны местных болельщиков, поэтому после финального свистка ответил на это жестом, приложив ладонь к уху.



Когда журналист шведского телеканала ViaSport попросил Моуриньо объяснить свое поведение, Жозе не упустил возможности упрекнуть FA в саркастической манере.



"А вы понимаете по-итальянски? Нет? Тогда обратитесь к FA, они переведут вам", — цитирует Моуриньо Evening Standard.



Добавим, отсылка Жозе касается того, что в ходе своего расследования Ассоциация даже привлекла эксперта, читающего по губам, и лингвиста-переводчика. Это позволило FA выдвинуть обвинения, однако независимая комиссия не нашла их убедительными.