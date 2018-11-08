Моуриньо упрекнул FA

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо упрекнул FA после победы над "Ювентусом" в Лиге Чемпионов.

За считанные часы до начала игры в Турине стало известно, что Ассоциация решила воспользоваться своим правом и подала апелляцию на решение независимой комиссии, оправдавшей Моуриньо по делу о ругательствах после матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

Как и тогда против "сорок", после победы 1:2 над "Ювентусом" Жозе был очень эмоционален. Весь матч в Турине Моуриньо терпел оскорбления со стороны местных болельщиков, поэтому после финального свистка ответил на это жестом, приложив ладонь к уху.

Когда журналист шведского телеканала ViaSport попросил Моуриньо объяснить свое поведение, Жозе не упустил возможности упрекнуть FA в саркастической манере.

"А вы понимаете по-итальянски? Нет? Тогда обратитесь к FA, они переведут вам", — цитирует Моуриньо Evening Standard.

Добавим, отсылка Жозе касается того, что в ходе своего расследования Ассоциация даже привлекла эксперта, читающего по губам, и лингвиста-переводчика. Это позволило FA выдвинуть обвинения, однако независимая комиссия не нашла их убедительными.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Ч

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2018 09:00

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  1. j-silver 08.11.2018 09:23 # j-silver
    жозе разжигает

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  2. star69 08.11.2018 09:17 # star69
    Тролль конечно знатный Маур)))

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  3. glorfindel 08.11.2018 09:16 # glorfindel
    Моур
    Пеп
    Клопп
    Почеттино
    Эмери
    Сарри
    Пеллегрини

    Сколько же топ тренеров собралось, если в этом году один из первых четырех не возьмет ЛЧ, то грошь им цена

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