Робертсон уверен, что "Ливерпуль" сможет обыграть ПСЖ в Париже

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон уверен, что его команда способна одержать победу над ПСЖ в Париже и обеспечить себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов.

Во вторник вечером подопечные Юргена Клоппа потерпели незапланированное поражение в Белграде от "Црвены Звезды" со счетом 2:0. Этот результат лишил "красных" единоличного лидерства в Группе C.



Чтобы попасть в 1/8 финала, теперь "Ливерпулю" необходимо побеждать ПСЖ на выезде или "Наполи" дома, однако Робертсон верит, что его команда сможет выполнить свою задачу уже 28 ноября во Франции.



"Конечно, мы должны это сделать. Мы верим, что можем выиграть этот матч, и соответствующая уверенность нас никогда не покидает".



"Мы способны играть гораздо лучше, нежели в двух выездных матчах с "Наполи" и "Црвеной Звездой". В этих матчах мы устраивали себе выходной, и на это, конечно, необходимо обратить внимание".



"В прошлом сезоне мы очень хорошо выступали на выезде в Лиге Чемпионов. В этом сезоне у нас возникают определенные сложности с выездами".



"Нам все еще предстоит сыграть с лучшей командой на выезде, и мы отправимся туда, чтобы показать игру гораздо лучше, нежели все то, что было прежде. Мы заранее знали, что это будет тяжелая группа, и так все и получается. Идет упорная борьба, и все решится только в самом конце".



"Мы по-прежнему уверены, что пройдем дальше, но теперь нам нужно постараться подтвердить это", — цитирует Робертсона Sky Sports.