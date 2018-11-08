Гвардиола призвал к введению VAR в Лиге Чемпионов

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что его команда не заслуживала первый пенальти в победном матче Лиги Чемпионов против "Шахтера".

После победы 6:0 вингер "горожан" Рахим Стерлинг принес свои извинения арбитру Виктору Кашшаи, что ввел того в заблуждение своим падением в чужой штрафной. Гвардиола соглашается, что пенальти не стоило назначать, и предлагает УЕФА поскорее внедрить систему видеопомощи рефери (VAR) в Лиге Чемпионов.



"Мы знаем, что пенальти там не было. Рахим хотел подсечь мяч и зацепился за траву. Нам не нравится забивать голы при таких обстоятельствах, но Рахим не понимал до конца, что произошло на самом деле".



"Вы знаете, что для таких вещей есть VAR. Рефери нужна помощь, потому что сами они не хотят совершать ошибки. Они хотят хорошо делать свою работу, но в футбол играют быстрые и мастеровитые игроки. В этом эпизоде ему хватило бы трех-четырех секунд, чтобы принять решение", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Также Гвардиола припомнил инцидент из матча Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" в прошлом сезоне, когда "Сити" уступил дома 1:2. Тогда, еще в первом тайме, рефери отменил гол Лероя Сане из-за офсайда, хотя мяч к немцу отскочил от Джеймса Милнера.



"Должен ли был Рахим сказать рефери? Он мог это сделать, да. Но и в прошлом сезоне Джеймс Милнер мог сказать рефери, что это он сделал пас на гол, который должен был стать вторым для нас. То был гол, забитый по правилам, но рефери не захотел его засчитать", — приводит слова каталонца Liverpool Echo.