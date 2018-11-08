Мустафи отметил возросший уровень тактической дисциплины при Эмери

Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи похвалил главного тренера Унаи Эмери за поднятие тактической дисциплины до уровня, который был невозможен при Арсене Венгере.

Заступив на тренерский мостик минувшим летом, Эмери очень быстро смог найти подход к команде, которая ему досталась от Венгера. В данный момент "канониры" не знают поражений уже 14 матчей кряду с учетом всех соревнований.



По мнению Мустафи, главное изменение, которое произошло с "Арсеналом" за последнее время, касается дисциплины — игрокам больше не нужно импровизировать, и они знают свои роли в каждой ситуации.



"Эмери четко знает, чего он хочет от каждого игрока, и это самая важная вещь для меня. Он говорит тебе ровно то, что ты должен делать, но в то же время он дает тебе свободу".



"Когда мы не владеем мячом, он четко объясняет, где ты должен находиться и каким образом нужно забрать мяч у соперника... Это хорошее сочетание между свободой и очень строгой дисциплиной. У него есть единый план для всей команды, и против "Ливерпуля" это было хорошо видно".



"Думаю, мы очень хороши в атакующей фазе, и это упрощает оборонительную работу. Мы прессингуем выше по полю, а благодаря этому легче обороняться. Даже во время атак, мы стараемся быть наготове, чтобы сразу занять правильные позиции", — цитирует Мустафи The Independent.