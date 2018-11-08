Моуриньо объяснил, почему так отпраздновал победу над "Ювентусом"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объяснил свое провокационное празднование победы над "Ювентусом" в Лиге Чемпионов.

Два гола в концовке матча в Турине позволили "красным дьяволам" вырвать сенсационную победу со счетом 1:2 и значительно повысить свои шансы на выход в плей-офф турнира.



После финального свистка Моуриньо вышел на поле, приложив ладонь к уху и скривив гримасу на лице. Такого рода поведение экс-наставника "Интера" вызвало недовольство не только у местных болельщиков, но даже у игроков "Ювентуса".



Из-за резко накалившихся страстей Жозе был срочно уведен в подтрибунный тоннель, однако португальский специалист уверяет, что не хотел кого-либо оскорбить.



"Этот жест не было попыткой кого-либо оскорбить. Я просто хотел услышать, будут ли болельщики снова говорить то, что они говорили прежде".



"Конечно, когда ты работаешь в таком клубе, как "Манчестер Юнайтед", то должен забыть о своем прошлом, особенно на 90 минут матча. На протяжении этих 90 минут я не могу ощущать себя тренером "Интера", "Реала" или "Челси". На протяжении этих 90 минут я представляю "Манчестер Юнайтед". Однако фанаты и другие не забыли, кем я был".



"Конечно, я должен делать свою работу, и моя работа состояла в том, чтобы обыграть "Ювентус". Победа доставила мне огромное удовольствие, потому что мы обыграли суперкоманду с суперсоставом. Я приехал сюда как профессионал и испытываю огромное уважение к этой великолепной команде".



"Думаю, сегодня нам повезло вырвать победу на последней минуте. Против "Челси" нам не повезло лишиться победы на последней минуте. Мы играли очень, очень хорошо. Это то, чего мы хотим: хорошо играть на любом стадионе, против любого соперника", — цитирует Моуриньо Sky Sports.