Стерлинг извинился перед рефери за пенальти

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг извинился перед рефери Виктором Кашшаи за эпизод с назначением пенальти в матче Лиги Чемпионов против "Шахтера".

В середине первого тайма, когда "горожане" вели со счетом 1:0, Стерлинг упал в чужой штрафной площадке, запнувшись о газон без какого-либо контакта со стороны защитника. Рахим даже не апеллировал к арбитру, но тот внезапно назначил пенальти.



Габриэль Жезус реализовал этот 11-метровый, а впоследствии хозяева "Этихад" забили еще четыре гола, отпраздновав победу 6:0. Однако после матча Стерлинг счел нужным извиниться за то, что ввел Кашшаи в заблуждение.



"Я пытался подсечь мяч и не знаю, что произошло дальше. Я не почувствовал контакта и лишь слегка погладил мяч. Приношу извинения рефери", — сообщил Стерлинг BT Sport.