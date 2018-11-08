Стерлинг извинился перед рефери за пенальти
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг извинился перед рефери Виктором Кашшаи за эпизод с назначением пенальти в матче Лиги Чемпионов против "Шахтера".
В середине первого тайма, когда "горожане" вели со счетом 1:0, Стерлинг упал в чужой штрафной площадке, запнувшись о газон без какого-либо контакта со стороны защитника. Рахим даже не апеллировал к арбитру, но тот внезапно назначил пенальти.
Габриэль Жезус реализовал этот 11-метровый, а впоследствии хозяева "Этихад" забили еще четыре гола, отпраздновав победу 6:0. Однако после матча Стерлинг счел нужным извиниться за то, что ввел Кашшаи в заблуждение.
"Я пытался подсечь мяч и не знаю, что произошло дальше. Я не почувствовал контакта и лишь слегка погладил мяч. Приношу извинения рефери", — сообщил Стерлинг BT Sport.
08.11.2018 02:05
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Последние комментарии:
во время падение должен был извиниться перед всеми !!! a сейчас это просто слова на ветер...
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Стерлядь каким был сучонком таким и остался
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Трудно было подойти к судье и сказать что касания не было? Матч второстепенный, а тепепь о нем еще хуже думать будут
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Судье уже глаза монетами застелило, что даже не думая поставил решающую пенку... Лол! Куда смотрит международный суд? это же просто позорище уефы!
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Просто позор в какого мерзкого ныряльщика он превратился в Сити.
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