"Сити" размялся перед дерби на "Шахтере"

"Манчестер Сити" провел хороший разминочный матч перед городским дерби, огорчив "Шахтер" шестью безответными голами.

Лерой Сане и Серхио Агуэро, отличившиеся против "Саутгемптона" в минувший уикенд, переместились на лавку "горожан". Их заменили Рияд Махрез и Габриэль Жезус. Против своего бывшего клуба вышел Александр Зинченко.



Хозяева "Этихад" достаточно спокойно начали матч, не подвергая соперника чрезмерному давлению, однако на 13-й минуте счет был открыт. Махрез, как могло показаться, замешкался на правом краю штрафной, но все-таки нашел возможность прострелить во вратарскую, где Давид Сильва опередил защитника и нанес удар в касание — 1:0.



Открыв счет, "Сити" сохранил контроль над игрой, но по-прежнему не лез вон из кожи. А в середине тайма Рахим Стерлинг запнулся о газон в чужой штрафной, но рефери неведомым образом назначил пенальти, который был реализован Жезусом — 2:0.



"Шахтер" явно не ожидал такого развития событий и в остатке тайма практически не подавал признаков жизни. Игра была очень комфортной для "горожан".



В начале второго тайма счет все-таки стал разгромным. Стерлинг получил мяч в глубине поля, дерзко пошел вперед, а затем нанес удар с линии штрафной — 3:0.



Несмотря на крупный счет, "Сити" не позволял своему сопернику лишнего. "Горожане" продолжали создавать моменты, и на 71-й минуте гости только фолом смогли остановить Давида Сильву в штрафной. Жезус реализовал свой второй 11-метровый в матче — 4:0.



Очередной гол случился на 84-й минуте, когда гости грубо потеряли мяч на чужой половине поля и получили контратаку на свои ворота. Приняв передачу на правом краю штрафной, Махрез пробил между ног голкиперу — 5:0.



Уже в компенсированное время была поставлена точка в игре. Снова потеря, снова контратака, и Жезус технично перебросил мяч через голкипера — 6:0.



Как и в гостевом матче с "Шахтером", "Сити" вновь подтвердил свое громадное преимущество по всем аспектам и одержал победу, не напрягаясь. "Горожане" сделали большой шаг по направлению плей-офф и хорошо размялись перед дерби Манчестера.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Шахтер" (Украина) — 6:0 (2:0)



Голы: Давид Сильва 13, Жезус 24 (пен), 72 (пен), 90, Стерлинг 48, Махрез 84.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер (Данило 61), Стоунс, Лапорт, Зинченко, Фернандиньо (Дельф 76), Давид Сильва (Гюндоган 73), Бернарду Силва, Махрез, Стерлинг, Жезус.



"Шахтер": Пятов, Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Майкон (Алан Патрик 77), Степаненко, Тайсон (Веллингтон 77), Коваленко, Болбат, Мораес (Кайоде 63).