"Юнайтед" сенсационно переиграл "Ювентус" в Турине

"Манчестер Юнайтед" преподнес настоящую сенсацию, одержав волевую победу в гостях у "Ювентуса" благодаря двум голам на исходе матча — 1:2.

Относительно волевой победы над "Борнмутом" в стартовом составе "красных дьяволов" появились Андер Эррера и Джесси Лингард, заменив Фреда и Хуана Мату.



В начале матча играл была более-менее равной, хотя хозяева выглядели посмелее. Зато "Юнайтед" демонстрировал дисциплину и порядок в обороне, не давая свободы Криштиану Роналду и компании, и изредка пытался огрызаться.



Однако постепенно "Ювентус" начал находить лазейки в обороне соперника. На 34-й минуте только Де Хеа выручил "дьяволов" после удара Хуана Куадрадо и рикошета от Неманьи Матича.



Спустя еще пару минут Роналду прострелил с правого края в центр штрафной, где удар без сопротивления нанес Сами Хедира — штанга! Концовка тайма осталась за хозяевами, однако открыть счет им не удалось.



В начале второго тайма нападающий "Юнайтед" Антони Мартиаль отметился хлестким ударом рядом со штангой. В ответ на это Пауло Дибала закрутил мяч точно в перекладину ворот Де Хеа.



После перерыва игра вновь выравнялась, однако на 65-й минуте баланс был нарушен. После длинного заброса Леонардо Бонуччи в штрафную Роналду опередил Виктора Линделефа и блестяще пробил по летящему мячу — 1:0.



Почти сразу же "Ювентус" мог удвоить счет, однако Де Хеа парировал удар Миралема Пьянича с близкого расстояния. В этот отрезок матча "дьяволы" выглядели подавленными и вскоре позволили сопернику создать еще ряд моментов.



Ближе к концу матча "Юнайтед" пришел в себя и сотворил нечто чудесное. На 86-й минуте появившийся на замену Хуан Мата идеально исполнил штрафной — 1:1. Спустя еще три минуты Поль Погба затолкал мяч в ворота с близкого расстояния — 1:2. Хозяевам банально уже не осталось времени, чтобы избежать поражения. Более того, в компенсированное время Рэшфорд не реализовал выход один на один.



Отрезками "Ювентус" значительно переигрывал "Юнайтед" и вполне заслуженно открыл счет. По справедливости, хозяева должны были забивать и второй, но этого не сделали и оставили сопернику шанс на сенсацию. Этим шансом "дьяволы" воспользовались сполна.



"Ювентус" (Италия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 1:2 (0:0)



Голы: Роналду 65 — Мата 86, Сандро 89 (авт).



"Ювентус": Щесны, Де Шильо (Бардзальи 83), Кьеллини, Бонуччи, Сандро, Хедира (Матюиди 61), Бентакур, Дибала, Роналду, Куадрадо (Манджукич 90).



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Матич, Погба, Эррера (Мата 79), Лингард (Рэшфорд 70), Санчес (Феллайни 79), Мартиаль.



Предупреждения: Сандро, Дибала — Матич, Эррера, Мартиаль.