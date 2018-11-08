"Юнайтед" сенсационно переиграл "Ювентус" в Турине

Хуан Мата "Манчестер Юнайтед" преподнес настоящую сенсацию, одержав волевую победу в гостях у "Ювентуса" благодаря двум голам на исходе матча — 1:2.

Относительно волевой победы над "Борнмутом" в стартовом составе "красных дьяволов" появились Андер Эррера и Джесси Лингард, заменив Фреда и Хуана Мату.

В начале матча играл была более-менее равной, хотя хозяева выглядели посмелее. Зато "Юнайтед" демонстрировал дисциплину и порядок в обороне, не давая свободы Криштиану Роналду и компании, и изредка пытался огрызаться.

Однако постепенно "Ювентус" начал находить лазейки в обороне соперника. На 34-й минуте только Де Хеа выручил "дьяволов" после удара Хуана Куадрадо и рикошета от Неманьи Матича.

Спустя еще пару минут Роналду прострелил с правого края в центр штрафной, где удар без сопротивления нанес Сами Хедира — штанга! Концовка тайма осталась за хозяевами, однако открыть счет им не удалось.

В начале второго тайма нападающий "Юнайтед" Антони Мартиаль отметился хлестким ударом рядом со штангой. В ответ на это Пауло Дибала закрутил мяч точно в перекладину ворот Де Хеа.

После перерыва игра вновь выравнялась, однако на 65-й минуте баланс был нарушен. После длинного заброса Леонардо Бонуччи в штрафную Роналду опередил Виктора Линделефа и блестяще пробил по летящему мячу — 1:0.

Почти сразу же "Ювентус" мог удвоить счет, однако Де Хеа парировал удар Миралема Пьянича с близкого расстояния. В этот отрезок матча "дьяволы" выглядели подавленными и вскоре позволили сопернику создать еще ряд моментов.

Ближе к концу матча "Юнайтед" пришел в себя и сотворил нечто чудесное. На 86-й минуте появившийся на замену Хуан Мата идеально исполнил штрафной — 1:1. Спустя еще три минуты Поль Погба затолкал мяч в ворота с близкого расстояния — 1:2. Хозяевам банально уже не осталось времени, чтобы избежать поражения. Более того, в компенсированное время Рэшфорд не реализовал выход один на один.

Отрезками "Ювентус" значительно переигрывал "Юнайтед" и вполне заслуженно открыл счет. По справедливости, хозяева должны были забивать и второй, но этого не сделали и оставили сопернику шанс на сенсацию. Этим шансом "дьяволы" воспользовались сполна.

"Ювентус" (Италия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 1:2 (0:0)

Голы: Роналду 65 — Мата 86, Сандро 89 (авт).

"Ювентус": Щесны, Де Шильо (Бардзальи 83), Кьеллини, Бонуччи, Сандро, Хедира (Матюиди 61), Бентакур, Дибала, Роналду, Куадрадо (Манджукич 90).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Матич, Погба, Эррера (Мата 79), Лингард (Рэшфорд 70), Санчес (Феллайни 79), Мартиаль.

Предупреждения: Сандро, Дибала — Матич, Эррера, Мартиаль.



Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2018 00:55

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Последние комментарии:




  1. sj606 08.11.2018 01:35 # sj606
    короли камбэков

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  2. ian 08.11.2018 01:31 # ian
    Говорят Азар всплакнул после падения Рахима, теперь Эден не лучший даже в АПЛ. Ну чтожты будешь делать?

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  3. vitalyn3109 08.11.2018 01:24 # vitalyn3109
    На одном фарте, далеко не уедешь.

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  4. kos9k 08.11.2018 01:22 # kos9k
    https://vk.com/doc272821340_479372278?hash=bde39fb3ab48eeee09&;dl=0437581fcbfb5e8694

    ехехехе

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  5. ian 08.11.2018 01:17 # ian
    Под руководством топ тренера Мартиаль вырос бы в мировую звезду. Невероятно талантлив. Просто чувак рано женился, к 20 годам стал многодетным, разборки с женой/развод, еще там кто-то у него умер, в общем большая его часть в быту тонет

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  6. quotersea 08.11.2018 01:13 # quotersea
    narcot 08.11.2018 00:35 #
    narcot

    Как же ябут помойку)

    08.11.2018 00:44 #
    narcot

    Хейтеры, сосатб!

    Хех

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  7. rustik 08.11.2018 01:12 # rustik
    каждый матч, как будто последний играют скам. камбек за камбеком при нулевой игре. молодцы, че

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  8. l-freeman 08.11.2018 01:12 # l-freeman
    Катком просто мю прошелся по ювентусу
    100 ударов в створ, 200% владения мячом(еще с разминки никому его не отдавали), 150 угловых, и какие моменты были, какие моменты!

    Еле ноги ювентус унес,прям вспомнилася эпизод с дмб "чудом, ушли, чудом"

    Хоть пеп накажет за такую игру, или тоже какая то фигня проскочит

    (ответить)

  9. el-ray 08.11.2018 01:10 # el-ray
    все по стратегии гения Хосе Моуриньо. Вы видите только то, что мы показываем. Первый тайм поддавки, во втором убивать.
    Пока отскочили только худболисты синей помойки chelsea от этой гениальной разводки.

    кому-то порвали жеппу на црвену звезду, а кто-то накумарил Ювентус в гостях. Вот и вся разница.

    La verdad

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  10. mancunia-planet 08.11.2018 01:09 # mancunia-planet
    "Юнайтед" размялся перед дерби на "Ювентусе"

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  11. ry-l 08.11.2018 01:06 # ry-l
    Вообще сейчас макаронам не позавидуешь. Представляю как сгорели они.

    Еще и легенда гг Честный последний мяч привез.

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  12. ian 08.11.2018 01:05 # ian
    Ни одна другая команда АПЛ не выиграла бы у нынешнего Юве. Маур гений

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  13. ccchelsea 08.11.2018 01:05 # ccchelsea
    Пепка готовь свой пердак, Маур идёт.

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  14. fc-oil 08.11.2018 01:05 # fc-oil
    Ору над Жуве. Это главный претендент на кубок ЛЧ? Даже Бернли и Уотфорд лучше реализуют моменты.

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  15. chebrec 08.11.2018 01:04 # chebrec
    Глори глори МЮ!!!

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  16. manutd-20champ 08.11.2018 01:03 # manutd-20champ
    следующий лысый пеп

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  17. brown-ale 08.11.2018 01:03 # brown-ale
    Щесны проявил арсенальский дух и слился как лох.

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  18. awesome-arsenal 08.11.2018 01:03 # awesome-arsenal
    0 игры, 0 взаимопонимания, 0 вообще чего-то
    1-2
    даже хз как это комментировать, юве конкретно не повезло

    (ответить)

  19. bekskeks 08.11.2018 01:03 # bekskeks
    Как феникс восстали из пепла! Великий и могучий Юнайтед!
    В этом сезоне нацелились на требл!

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  20. ccchelsea 08.11.2018 01:03 # ccchelsea
    Бля, это просто пиздец. Как они вообще смогли выиграть? Маур реально колдун какой-то.

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