Венгер: "Решу в январе, что буду делать"

Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что людям придется запастись терпением, чтобы узнать его новое место работы.

Накануне 69-летний француз опроверг слухи, связывающие его со скорым назначением в "Милане". Венгер останется верен себе и, как он и обещал в прошлом месяце, снова окунется в футбол только после Нового года.



"Я пока не принял никакого решения относительно своего будущего. Собираюсь ли я снова окунуться в тренерскую работу или это будет что-то другое? Пока не знаю. Что касается "Реала", то они не обращались ко мне, поэтому мне не пришлось им отказывать".



"Я стараюсь решать проблемы по мере их возникновения. В данный момент передо мной нет никаких проблем. Я решу в январе, что буду делать", — сообщил Венгер в эфире BeIN Sports.