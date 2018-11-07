Спаллетти предупредил "Юнайтед", что Шкриниар будет стоить очень дорого

Наставник "Интера" Лучано Спаллетти предупредил "Манчестер Юнайтед", что защитник Милан Шкриниар будет стоит более 100 миллионов фунтов.

Достоверно известно, что "Юнайтед" интересовался Шкриниаром еще минувшим летом. Об этом рассказывал сам Милан, поведав, что "Интер" отказался обсуждать его продажу в английский клуб.



Ожидается, что в январе "красные дьяволы" вернутся на трансферный рынок и все-таки потратятся на защитника топ-уровня, однако 23-летний словак, которого также сватают в "Реал" и "Барселону", будет стоить очень дорого.



"Если насчет него обратится "Барселона", им придется заплатить 100 миллионов евро, плюс лично с них я бы дополнительно потребовал 20 миллионов. С "Реала" я бы попросил 100 миллионов евро плюс еще 40 миллионов сверху. Именно так высоко я ценю Шкриниара", — цитирует Спаллетти Daily Mail.