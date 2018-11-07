Ковачич надеется, что "Челси" не провалится, как "Ливерпуль"

Полузащитник "Челси" Матео Ковачич считает, что фиаско "Ливерпуля" в Белграде должно стать предостережением для "синих" в преддверии матча Лиги Европы против БАТЭ.

Накануне вечером "Ливерпуль" преподнес настоящую сенсацию, проиграв на выезде "Црвене Звезде" со счетом 2:0. Вполне очевидно, "красные" недооценили соперника и оказались не готовы к резвому началу матча.



Хорват Ковачич надеется, что "синие" избегут подобного сценария, когда в четверг сразятся в Борисове с БАТЭ, который в прошлом месяце был бит на "Стэмфорд Бридж" со счетом 3:1.



"Я видел матч "Ливерпуля", и у них возникли большие проблемы. В Белграде всегда тяжелая атмосфера, и "Ливерпулю" пришлось сложно — как будет нам здесь".



"В такого рода матчах тебе требуется большая концентрация, потому что иначе ты проиграешь. Мы должны подготовиться, и мы не хотим, чтобы случившееся с "Ливерпулем" случилось с нами", — цитирует Ковачича The Telegraph.