Ковачич надеется, что "Челси" не провалится, как "Ливерпуль"

Матео Ковачич Полузащитник "Челси" Матео Ковачич считает, что фиаско "Ливерпуля" в Белграде должно стать предостережением для "синих" в преддверии матча Лиги Европы против БАТЭ.

Накануне вечером "Ливерпуль" преподнес настоящую сенсацию, проиграв на выезде "Црвене Звезде" со счетом 2:0. Вполне очевидно, "красные" недооценили соперника и оказались не готовы к резвому началу матча.

Хорват Ковачич надеется, что "синие" избегут подобного сценария, когда в четверг сразятся в Борисове с БАТЭ, который в прошлом месяце был бит на "Стэмфорд Бридж" со счетом 3:1.

"Я видел матч "Ливерпуля", и у них возникли большие проблемы. В Белграде всегда тяжелая атмосфера, и "Ливерпулю" пришлось сложно — как будет нам здесь".

"В такого рода матчах тебе требуется большая концентрация, потому что иначе ты проиграешь. Мы должны подготовиться, и мы не хотим, чтобы случившееся с "Ливерпулем" случилось с нами", — цитирует Ковачича The Telegraph.



Метки БАТЭ, Ковачич, Лига Европы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2018 21:00

Количество просмотров Просмотров: 649

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kolyandr 07.11.2018 21:43 # kolyandr
    у них такая группа что можно весь матч пешком ходить все равно из группы выйдешь

    (ответить)

  2. mancunia-planet 07.11.2018 21:17 # mancunia-planet
    мастера фиаскить

    (ответить)

  3. j-silver 07.11.2018 21:09 # j-silver
    Чтоб обосраться как ливерпуй это ж еще постараться надо

    (ответить)

  4. ry-l 07.11.2018 21:03 # ry-l
    Неуж-то пенсы ему еще не объяснили, что главные неудачники Англии базируются исключительно в портовой части Ливерпуля?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: