Эден Азар поехал в Борисов

Плеймейкер Эден Азар оказался среди игроков, которых главный тренер "Челси" Маурицио Сарри взял с собой в Борисов на матч Лиги Европы против БАТЭ.

Напомним, Азар едва вернулся в строй после травмы спины, которая заставила его пропустить три матча "синих". В воскресном дерби против "Кристал Пэлас" Эден появился на замену на 64-й минуте.



Казалось бы, Сарри мог поберечь свою звезду до встречи с "Эвертоном" в воскресенье, однако тренерский штаб решил, что Эден полностью решил свои проблемы со здоровьем и готов играть без каких-либо ограничений.



"Наш доктор не видит никаких рисков, иначе Азар, конечно, остался бы Кобхэме", — цитирует Сарри Sky Sports.



В то же время на рейсе Лондон — Минск не оказалось Маркоса Алонсо, Давида Луиса, Антонио Рюдигера и Альваро Мораты. Они получили возможность перевести дух.