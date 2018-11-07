Эден Азар поехал в Борисов
Плеймейкер Эден Азар оказался среди игроков, которых главный тренер "Челси" Маурицио Сарри взял с собой в Борисов на матч Лиги Европы против БАТЭ.
Напомним, Азар едва вернулся в строй после травмы спины, которая заставила его пропустить три матча "синих". В воскресном дерби против "Кристал Пэлас" Эден появился на замену на 64-й минуте.
Казалось бы, Сарри мог поберечь свою звезду до встречи с "Эвертоном" в воскресенье, однако тренерский штаб решил, что Эден полностью решил свои проблемы со здоровьем и готов играть без каких-либо ограничений.
"Наш доктор не видит никаких рисков, иначе Азар, конечно, остался бы Кобхэме", — цитирует Сарри Sky Sports.
В то же время на рейсе Лондон — Минск не оказалось Маркоса Алонсо, Давида Луиса, Антонио Рюдигера и Альваро Мораты. Они получили возможность перевести дух.
07.11.2018 19:25
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