Эден Азар поехал в Борисов

Эден Азар Плеймейкер Эден Азар оказался среди игроков, которых главный тренер "Челси" Маурицио Сарри взял с собой в Борисов на матч Лиги Европы против БАТЭ.

Напомним, Азар едва вернулся в строй после травмы спины, которая заставила его пропустить три матча "синих". В воскресном дерби против "Кристал Пэлас" Эден появился на замену на 64-й минуте.

Казалось бы, Сарри мог поберечь свою звезду до встречи с "Эвертоном" в воскресенье, однако тренерский штаб решил, что Эден полностью решил свои проблемы со здоровьем и готов играть без каких-либо ограничений.

"Наш доктор не видит никаких рисков, иначе Азар, конечно, остался бы Кобхэме", — цитирует Сарри Sky Sports.

В то же время на рейсе Лондон — Минск не оказалось Маркоса Алонсо, Давида Луиса, Антонио Рюдигера и Альваро Мораты. Они получили возможность перевести дух.



Метки Азар, БАТЭ, Лига Европы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2018 19:25

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  1. monsieurgood 07.11.2018 19:48 # monsieurgood
    наркот попросит расписаться на рулоне виниловых

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  2. lexa-arsenal 07.11.2018 19:44 # lexa-arsenal
    Все едут в Беларусь!

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  3. brown-ale 07.11.2018 19:43 # brown-ale
    На картошку приедет.

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  4. ccchelsea 07.11.2018 19:42 # ccchelsea
    Класс, хоть увижу бога вживую.

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