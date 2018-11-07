Косьелни вернется после международного перерыва

Капитан "Арсенала" Лоран Косьелни должен вернуться на футбольное поле после грядущего международного перерыва.

Напомним, Косьелни находится вне игры, когда в полуфинальном матче Лиги Европы против "Атлетико" в начале мая он получил серьезную травму ахилла и затем перенес операцию.



Однако сейчас 33-летний француз уже занимается в общей группе, и если не случится никаких неожиданностей, Лоран сможет сыграть за "канониров" против "Борнмута" 25 ноября или против "Ворсклы" четырьмя днями позже.



"Важнее всего — это его самочувствие и то, что его самочувствие улучшается с каждой тренировкой. Он близок по уровню готовности к остальным игрокам и близок к тому, чтобы снова играть. Мы довольны им, и в данный момент он чувствует себя хорошо".



"Он прибавляет с каждым днем, и после международного перерыва мы подумаем, насколько он готов. Надеюсь, мы продолжим в том же духе и вскоре будем рассчитывать на него в матчах", — цитирует главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери Sky Sports.