FA оспорит решение о невиновности Моуриньо

Жозе Моуриньо FA подала апелляцию на решение независимой комиссии, оправдавшей главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо по делу о ругательствах.

В прошлом месяце Ассоциация обвинила Моуриньо в использовании оскорбительной и ругательной речи после матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

Однако Жозе отказался признать свою вину и подал на апелляцию без личного присутствия. Дело было передано независимой комиссии, которая, выслушав доводы FA, не смогла прийти к единодушному решению.

Таким образом, с португальского специалиста были сняты все обвинения, а Моуриньо публично заявил, что ничуть этим не удивлен, поскольку не совершал ничего противозаконного.

Тем не менее, в этой истории рано ставить точку. Сегодня FA официально сообщила, что подает собственную апелляцию на решение независимой комиссии. Ассоциация продолжает считать, что Жозе нецензурно выругался перед объективом телекамеры.



Метки FA, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2018 18:00

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  1. fc-oil 07.11.2018 19:08 # fc-oil
    И права на автобус отобрать!

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  2. van-der-slav 07.11.2018 18:17 # van-der-slav
    это гордые членососы никак не угомонятся

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  3. kolyandr 07.11.2018 18:13 # kolyandr
    как же им не имется то

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  4. ccchelsea 07.11.2018 18:00 # ccchelsea
    Все ссут на бедолагу.

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