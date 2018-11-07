FA оспорит решение о невиновности Моуриньо

FA подала апелляцию на решение независимой комиссии, оправдавшей главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо по делу о ругательствах.

В прошлом месяце Ассоциация обвинила Моуриньо в использовании оскорбительной и ругательной речи после матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла".



Однако Жозе отказался признать свою вину и подал на апелляцию без личного присутствия. Дело было передано независимой комиссии, которая, выслушав доводы FA, не смогла прийти к единодушному решению.



Таким образом, с португальского специалиста были сняты все обвинения, а Моуриньо публично заявил, что ничуть этим не удивлен, поскольку не совершал ничего противозаконного.



Тем не менее, в этой истории рано ставить точку. Сегодня FA официально сообщила, что подает собственную апелляцию на решение независимой комиссии. Ассоциация продолжает считать, что Жозе нецензурно выругался перед объективом телекамеры.