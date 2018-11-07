Рэшфорд признался, что Роналду является его идолом

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд признался, что суперзвезда "Ювентуса" Криштиану Роналду является для него "главным вдохновением в футболе".

Ранее в своей карьере Роналду провел шесть лет на "Олд Траффорд" и оставил здесь заметный след, хотя все еще был очень молод. Криштиану выиграл с "красными дьяволами" три титула Премьер-Лиги и одну Лигу Чемпионов.



В среду вечером в Турине 21-летний Рэшфорд сойдется лицом к лицу с одним из своих идолов, и Маркус восхищается тем, что даже в свои 33 года Роналду не дает себе расслабиться.



"Помню, я был потрясен, когда впервые увидел его талант. Он был одним из самых больших талантов в "Юнайтед" за долгое время. Было удивительно обладать им и Уэйном Руни в одной команде".



"То, как он поддерживает свою карьеру и даже прибавляет год за годом, просто удивительно. Обычно люди в его возрасте не делают этого, они приближаются к закату карьеры, а их уровень игры начинает снижаться. Но он движется только вверх. Для меня не существует большего вдохновения в футболе".



"Я могу сказать от лица многих молодых игроков и фанатов "Юнайтед", которые наблюдали за командой во времена, когда он был здесь, и большинство из нас внимательно следили за его последующими успехами в карьере. И это особенная для "Юнайтед" вещь — однажды сыграв за этот клуб, ты навсегда становишься частью семьи, даже если затем уходишь".



"В твоем сердце навсегда остается частичка этого клуба, и это было видно, когда он вернулся сюда с "Ювентусом". А когда играешь против такого футболиста, ты должен уважать его качества и в то же время играть в свою игру. Перед таким футболистом нельзя испытывать страх", — цитирует Рэшфорда Daily Star.