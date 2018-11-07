Кейн поддержал решение о вызове Руни в сборную Англии

Капитан сборной Англии Харри Кейн считает, что нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни заслужил возможность еще раз сыграть за национальную команду.

15 ноября 33-летний Руни сыграет за сборную Англии в товарищеском матче против США на "Уэмбли", после чего окончательно завершит международную карьеру.



Решение пригласить экс-игрока "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" на один матч вызвало огромную критику, однако Кейн уверен, что лучший бомбардир в истории сборной заслужил такую возможность. Харри даже готов передать Уэйну капитанскую повязку, если потребуется.



"Я особо не знаю, как это планируется сделать или как долго он сыграет. Но будет замечательно его снова увидеть, как и других парней. Это будет замечательный опыт для молодежи в команде".



"Каждый должен поддержать эту идею и устроить ему отличные проводы".



"Он заслуживает получить повязку, и он был отличным капитан для сборной. Он был капитаном, когда в сборную попал я, поэтому, если он сыграет, то, конечно, будет капитаном", — сообщил Кейн Sky Sports.