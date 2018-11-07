Лаллана ожидает реакции от "Ливерпуля" на поражение в Белграде
После поражения 2:0 от "Црвены Звезды" полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана призвал свою команду сделать выводы и убедиться, чтобы подобное больше никогда не произошло.
Накануне вечером "красные" преподнесли настоящую сенсацию, уступив команде, по которой проехались катком в прошлом месяце на "Энфилде". Теперь Лаллана ожидает реакции от партнеров.
"Мы имели свои моменты и во втором тайме сыграли лучше, чем в первом, однако мы были недостаточно беспощадны к сопернику и недостаточно терпеливы".
"Конечно, реакция последует. Мы не впервые проигрываем матчи, и важно, как ты на это отреагируешь, как реабилитируешься, однако мы совершенно расстроены, что возвращаемся домой с пустыми руками".
"Соперник тянул время, и это нарушало наш игровой ритм, но уступить 2:0 — это не похоже на нас. Мы должны понести полную ответственность и убедиться, чтобы подобного больше не повторилось", — цитирует Лаллану Sky Sports.
07.11.2018 15:00
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Последние комментарии:
лаллана после травмы превратился просто в амно, срочно сдавать в утиль уровня вба.
лучше было б вчера реально шачири выпустить, так бы сербы не о футболе совсем думали
а коли шака завалили б горячие головы, то 3-0 автоматом. Профит в двух ситуациях
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вывод один, сраной метлой из стада
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Когда игрок проваливает матч и ожидает, что его усадят на банку он начинает давать вьюхи. Недавние примеры Ловрен и Фабиньо. Посмотрим, что будет с Лалланой
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лучшей реакций для колбасы будет определить тебя в резерв.
лучшей реакцие для всех остальных будет оставить тебя в основе.
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Бревно вонючее, из-за тебя и твоих партнёров вчера ставка сгорела.
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