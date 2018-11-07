Лаллана ожидает реакции от "Ливерпуля" на поражение в Белграде

Адам Лаллана После поражения 2:0 от "Црвены Звезды" полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана призвал свою команду сделать выводы и убедиться, чтобы подобное больше никогда не произошло.

Накануне вечером "красные" преподнесли настоящую сенсацию, уступив команде, по которой проехались катком в прошлом месяце на "Энфилде". Теперь Лаллана ожидает реакции от партнеров.

"Мы имели свои моменты и во втором тайме сыграли лучше, чем в первом, однако мы были недостаточно беспощадны к сопернику и недостаточно терпеливы".

"Конечно, реакция последует. Мы не впервые проигрываем матчи, и важно, как ты на это отреагируешь, как реабилитируешься, однако мы совершенно расстроены, что возвращаемся домой с пустыми руками".

"Соперник тянул время, и это нарушало наш игровой ритм, но уступить 2:0 — это не похоже на нас. Мы должны понести полную ответственность и убедиться, чтобы подобного больше не повторилось", — цитирует Лаллану Sky Sports.



Метки Лалллана, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Црвена Звезда

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2018 15:00

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  1. lfcynwa 07.11.2018 15:36 # lfcynwa
    лаллана после травмы превратился просто в амно, срочно сдавать в утиль уровня вба.
    лучше было б вчера реально шачири выпустить, так бы сербы не о футболе совсем думали
    а коли шака завалили б горячие головы, то 3-0 автоматом. Профит в двух ситуациях

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  2. manutd-20champ 07.11.2018 15:27 # manutd-20champ
    вывод один, сраной метлой из стада

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  3. dallaslp 07.11.2018 15:07 # dallaslp
    Когда игрок проваливает матч и ожидает, что его усадят на банку он начинает давать вьюхи. Недавние примеры Ловрен и Фабиньо. Посмотрим, что будет с Лалланой

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  4. monsieurgood 07.11.2018 15:05 # monsieurgood
    лучшей реакций для колбасы будет определить тебя в резерв.
    лучшей реакцие для всех остальных будет оставить тебя в основе.

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  5. ccchelsea 07.11.2018 15:02 # ccchelsea
    Бревно вонючее, из-за тебя и твоих партнёров вчера ставка сгорела.

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