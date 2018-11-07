Лаллана ожидает реакции от "Ливерпуля" на поражение в Белграде

После поражения 2:0 от "Црвены Звезды" полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана призвал свою команду сделать выводы и убедиться, чтобы подобное больше никогда не произошло.

Накануне вечером "красные" преподнесли настоящую сенсацию, уступив команде, по которой проехались катком в прошлом месяце на "Энфилде". Теперь Лаллана ожидает реакции от партнеров.



"Мы имели свои моменты и во втором тайме сыграли лучше, чем в первом, однако мы были недостаточно беспощадны к сопернику и недостаточно терпеливы".



"Конечно, реакция последует. Мы не впервые проигрываем матчи, и важно, как ты на это отреагируешь, как реабилитируешься, однако мы совершенно расстроены, что возвращаемся домой с пустыми руками".



"Соперник тянул время, и это нарушало наш игровой ритм, но уступить 2:0 — это не похоже на нас. Мы должны понести полную ответственность и убедиться, чтобы подобного больше не повторилось", — цитирует Лаллану Sky Sports.