Ван-Биссака заинтересовал "Манчестер Сити"

Аарон Ван-Биссака Правый защитник "Кристал Пэлас" Аарон Ван-Биссака привлек интерес со стороны "Манчестер Сити".

20-летний Ван-Биссака по праву считается одним из самых прогрессирующих игроков Премьер-Лиги в 2018 году. Аарон дебютировал за первую команду "орлов" лишь в феврале против "Тоттенхэма" и с тех пор сыграл 20 матчей, включая 19 в стартовом составе.

Прогресс игрока молодежной сборной Англии не остался незамеченными и за пределами "Селхерст Парк". По информации Daily Mirror, справки насчет Ван-Биссаки уже вовсю наводят чемпионы Премьер-Лиги.

В данный момент главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола располагает справа в обороне 28-летним Кайлом Уолкером и 27-летним Данило, поэтому укрепление данной позиции не является его абсолютным приоритетом, однако "Сити" не отказался бы заполучить Ван-Биссаку на перспективу.

Другим претендентом на Аарона, который в апреле заключил новый контракт до 2022 года, называется "Эвертон".



Метки Ван-Биссака, Кристал Пэлас, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2018 14:00

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  1. monsieurgood 07.11.2018 14:32 # monsieurgood
    "-А белые в вашем городе есть?
    -Кому и Салах - белый.
    -Вопросов больше не имею"

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  2. hammersmith 07.11.2018 14:19 # hammersmith
    би-ссака. фамилия арсенальская

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  3. reams 07.11.2018 14:17 # reams
    хех, представил, как он будет фармить бонусы в ФФ за манков

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  4. highneken 07.11.2018 14:14 # highneken
    Одобряю.
    Еще на Хакими можно обратить внимание. Он на обоих флангах играет.

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