Ван-Биссака заинтересовал "Манчестер Сити"

Правый защитник "Кристал Пэлас" Аарон Ван-Биссака привлек интерес со стороны "Манчестер Сити".

20-летний Ван-Биссака по праву считается одним из самых прогрессирующих игроков Премьер-Лиги в 2018 году. Аарон дебютировал за первую команду "орлов" лишь в феврале против "Тоттенхэма" и с тех пор сыграл 20 матчей, включая 19 в стартовом составе.



Прогресс игрока молодежной сборной Англии не остался незамеченными и за пределами "Селхерст Парк". По информации Daily Mirror, справки насчет Ван-Биссаки уже вовсю наводят чемпионы Премьер-Лиги.



В данный момент главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола располагает справа в обороне 28-летним Кайлом Уолкером и 27-летним Данило, поэтому укрепление данной позиции не является его абсолютным приоритетом, однако "Сити" не отказался бы заполучить Ван-Биссаку на перспективу.



Другим претендентом на Аарона, который в апреле заключил новый контракт до 2022 года, называется "Эвертон".