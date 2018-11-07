Ван-Биссака заинтересовал "Манчестер Сити"
Правый защитник "Кристал Пэлас" Аарон Ван-Биссака привлек интерес со стороны "Манчестер Сити".
20-летний Ван-Биссака по праву считается одним из самых прогрессирующих игроков Премьер-Лиги в 2018 году. Аарон дебютировал за первую команду "орлов" лишь в феврале против "Тоттенхэма" и с тех пор сыграл 20 матчей, включая 19 в стартовом составе.
Прогресс игрока молодежной сборной Англии не остался незамеченными и за пределами "Селхерст Парк". По информации Daily Mirror, справки насчет Ван-Биссаки уже вовсю наводят чемпионы Премьер-Лиги.
В данный момент главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола располагает справа в обороне 28-летним Кайлом Уолкером и 27-летним Данило, поэтому укрепление данной позиции не является его абсолютным приоритетом, однако "Сити" не отказался бы заполучить Ван-Биссаку на перспективу.
Другим претендентом на Аарона, который в апреле заключил новый контракт до 2022 года, называется "Эвертон".
07.11.2018 14:00
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"-А белые в вашем городе есть?
-Кому и Салах - белый.
-Вопросов больше не имею"
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би-ссака. фамилия арсенальская
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хех, представил, как он будет фармить бонусы в ФФ за манков
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Одобряю.
Еще на Хакими можно обратить внимание. Он на обоих флангах играет.
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