Анонс матча "Манчестер Сити" — "Шахтер"

"Манчестер Сити" может одной ногой оказаться в 1/8 финала Лиги Чемпионов, если обыграет в среду вечером "Шахтер" в домашних стенах.

Разгромив украинскую команду две недели назад со счетом 0:3, "горожане" вернули себе лидерство в квартете. Теперь "Сити" на одно очко опережает "Лион" и на четыре — "Хоффенхайм" с "Шахтером".



Таким образом, "Сити" имеет возможность сделать громадный шаг по направлению к плей-офф, если повторно подтвердит свое превосходство над "Шахтером".



"Задача номер один — просто обеспечить себе выход в плей-офф. У нас есть три возможности для этого, и две победы дома гарантируют нам участие в плей-офф. Это наша первоочередная задача".



"Люди говорят: "О, этого недостаточно, обязательно нужно становиться первым". Но мое мнение, что выход в плей-офф сам по себе является большим успехом. Каждый год бывает, что большие клубы сходят с дистанции. Поэтому попадание в следующий раунд — это большое достижение", — говорил Хосеп Гвардиола на пресс-конференции.



— "Сити" выиграл два из трех последних матчей против "Шахтера" в Лиге Чемпионов, оставшийся проиграв в декабре 2017.



— "Шахтер" ни разу не выиграл в семи выездах в Англию в рамках еврокубков, включая последний — 2:0 от "Сити".



— "Сити" проиграл три последних домашних матча в Лиге Чемпионов, все случились в 2018 году и с одинаковым счетом 1:2 — против "Базеля", "Ливерпуля" и "Лиона".



— "Шахтер" проиграл семь из девяти последних выездных матчей в Лиге Чемпионов.



— Украинские команды не одержали ни одной победы в 28 выездах в Англию в рамках еврокубках. Киевское "Динамо" было последней командой, сумевшей избежать поражения на английской земле — 0:0 против "Сити" в марте 2006.



— Две недели назад "Шахтер" позволил "Сити" нанести 26 ударов. Большую свободу против украинской команды имел только "Реал" (26, в сентябре 2015).



Из лазарета "Сити" вернулись Николас Отаменди и Илкай Гюндоган. Кевин Де Брюйне пропустит несколько недель с травмой колена. Также вне игры Клаудио Браво. Некоторые игроки могут получить передышку в преддверии воскресного дерби Манчестера.



Лига Чемпионов. Группа F. 4-й тур

"Манчестер Сити" (Англия) — "Шахтер" (Украина)

Манчесте. Стадион "Этихад". 23:00 Онлайн-трансляция