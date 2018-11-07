Анонс матча "Ювентус" — "Манчестер Юнайтед"

В среду вечером "Манчестер Юнайтед" пройдет повторную проверку "Ювентусом" в рамках Лиги Чемпионов, не выдержав экзамен дома две недели назад.

В прошлом месяце "красные дьяволы" минимально уступили "Ювентусу" на "Олд Траффорд", однако счет 0:1 не отражает в полной мере сути игры. Тогда чемпионы Серии А совершенно ничего не позволили сопернику и полностью контролировали ситуацию на поле в любой момент времени.



На своей пресс-конференции накануне главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо фактически признал поражение в борьбе за первое место группы, а также заявил, что не считает этот матч определяющим для перспектив своей команды выйти в плей-офф.



Несмотря на солидное преимущество в пять очков над занимающим второе место "Юнайтед", "Ювентус" будет предельно мотивирован, ведь этой победой сможет гарантировать себе первую строчку. Сделать это досрочно, да еще и дома — возможность, которую нельзя игнорировать.



— Это будет 14-я встреча "Ювентуса" и "Юнайтед" на европейской арене. На счету итальянской команды шесть побед, у "дьяволов" их пять.



— "Юнайтед" выиграл оба последних выезда к "Ювентусу" в Лиге Чемпионов, забивая по три гола в каждом — 2:3 в апреле 1999 и 0:3 в феврале 2003.



— Ни одна команда не одержала побед в гостях у "Ювентуса" в рамках Лиги Чемпионов больше, чем "Юнайтед" (2, как и "Бавария").



— После поражения 0:3 в феврале 2003 от "Юнайтед" "Ювентус" проиграл лишь один из 35 домашних матчей Лиги Чемпионов на групповой стадии.



— "Юнайтед" не забивал в двух последних матчах Лиги Чемпионов. Последний раз три матча без забитых голов случались с "дьяволами" еще в ноябре 2005.



— Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не забивает уже пять матчей Лиги Чемпионов кряду — с пенальти за "Реал" на 90-й минуте матча против "Ювентуса" в апреле. С тех пор португалец сыграл 389 минут и нанес 15 ударов.



Нападающий "Юнайтед" Ромелу Лукаку пропускает этот выезд из-за мышечной травмы. Более того, бельгиец рискует не восстановиться и к дерби с "Манчестер Сити" в воскресенье. Также вне игры Диогу Далот, но Антонио Валенсия и Маруан Феллайни уже возобновили тренировки.



Лига Чемпионов. Группа H. 4-й тур

"Ювентус" (Италия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Турин. Стадион "Ювентус". 23:00 Онлайн-трансляция