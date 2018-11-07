Гиггз недоумевает от нестабильности "Юнайтед" на протяжении одного матча

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз признался, что его сбивает с толку нестабильность команды Жозе Моуриньо на протяжении одного матча.

В последние недели у "красных дьяволов" наметилась тенденция проваливать начало матчей и преображаться после перерыва, зачастую вырывая очки на последних минутах.



Гиггз, два раза выигрывавший Лигу Чемпионов с "Юнайтед", затрудняется объяснить, почему так происходит, но предупреждает, что против "Ювентуса" нужно оставаться в игре все 90 минут, чтобы рассчитывать на положительный результат.



"В последних четырех-пяти матчах "Юнайтед" произвел на меня большое впечатление, особенно во втором тайме. Однако я не знаю, почему так получается. Будучи фанатом "Юнайтед", ты хватаешься за голову".



"В субботу "Борнмут" был великолепен в первом тайме, но "Юнайтед" был великолепен во втором тайме. Команде просто важно показывать такую игру все 90 минут. Они доказали, что могут доставить проблем любому, но если ты не проявляешь себя только 45 минут, победа тебе не светит".



"Ты должен проявлять себя на протяжении 90 минут, и "Юнайтед" обладает игроками, способными на это. Две недели назад "Ювентус" был однозначно лучше, но я думаю, в среду матч будет более упорным", — цитирует Гиггза Sky Sports.