Моуриньо не считает матч против "Ювентуса" определяющим для МЮ

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что матч против "Ювентуса" не является определяющим для шансов его команды выйти в плей-офф Лиги Чемпионов.

Перед матчем в Турине "красные дьяволы" отстают от "Ювентуса" на пять очков, однако Моуриньо уже не думает тягаться с чемпионами Серии А за первую строчку квартета. По мнению Жозе, судьба его команды решится в двух заключительных играх — против "Янг Бойз" и "Валенсии".



Кроме того, уже в воскресенье подопечным Моуриньо играть в Премьер-Лиге против "Манчестер Сити", однако португальский специалист не считает этот период определяющим.



"Нет, я совершенно так не считаю. Завтра будет большой матч. Достаточно большой, чтобы не думать о том, что будет дальше. Он достаточно большой, чтобы думать только о нем, но он не является определяющим для нас".



"Думаю, независимо от результата, наши следующие матчи против "Янг Бойз" и "Валенсии" определят, сможем ли мы квалифицироваться со второй позиции или отправимся в Лигу Европы".



"Завтра будет матч, который мы хотим выиграть, в котором мы хотим сражаться. Мы хотим его сыграть и хотим этого очень сильно. Думаю, матчи против команд, которые соответствуют самому высокому уровню, являются лучшим опытом, и завтра у нас будет такая возможность".



"Не имеет значения, что случится завтра здесь или в параллельном матче — будут еще два других матча, и мы еще сможем выйти в плей-офф".



"Поэтому, думаю, мы будем сражаться за выход в плей-офф до последнего матча. Завтра нас ждет такой большой матч, что я не хочу думать о том, что будет дальше. Пускай это "Манчестер Сити", а затем "Кристал Пэлас", но мы хотим сосредоточиться только на ближайшем матче", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.