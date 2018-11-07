Руни сыграет только несколько минут за сборную Англии против США

Вопреки появившимся слухам, нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни не получит ни капитанской повязки, ни футболки с 10-м номером во время товарищеского матча сборной Англии против США.

Напомним, на днях стало известно, что Руни на один матч возобновит международную карьеру, чтобы торжественно попрощаться со сборной Англии, рекордным бомбардиром которой он является.



Такого рода жест со стороны FA и главного тренера англичан Гарета Саутгейта навлек огромную критику. Среди тех, кто выразил свое недовольство по этому поводу, оказались уважаемые Питер Шилтон и Харри Рэднапп.



Также в прессе появилась информация, что Руни может вывести сборную Англии с капитанской повязкой, забрав оную у Харри Кейна, и в футболке с 10-м номером, который обычно принадлежит Рахиму Стерлингу.



Однако Sky Sports стало известно, что появление Руни в предстоящем матче на "Уэмбли" 15 ноября будет чисто эпизодическим. Уэйн лишь появится на замену на заключительные 5-10 минут и не будет претендовать ни на повязку, ни на 10-й номер.



В то же время издание Daily Mail утверждает, что планы насчет повязки и 10-го номера для 33-летнего Руни у FA все же были. Однако под давлением общественности и из-за опасений насчет раскола в раздевалке Ассоциация отказалась от того, чтобы сделать Уэйна центральной фигурой предстоящего матча.