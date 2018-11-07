Ван Боммель назвал поле "Уэмбли" "дерьмовым"

Наставник ПСВ Марк Ван Боммель не стал стесняться в выражениях, описывая состояние газона "Уэмбли" во время матча против "Тоттенхэма".

Накануне вечером "шпоры" отпраздновал волевую победу над подопечным Ван Боммеля со счетом 2:1 и оттеснили своего соперника на последнее место в группе Лиги Чемпионов.



Этот матч состоялся спустя восемь дней после игры "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге против "Манчестер Сити", когда газон "Уэмбли" был просто ужасен. Однако Ван Боммель не увидел особого прогресса в состоянии поля.



"Что я думаю насчет поля? Оно дерьмовое. Вы знаете, что я имею ввиду. Оно плохое. В Голландии мы не стесняемся и произносим "дерьмо" чуть проще, чем в Англии. Поле не было в хорошем состоянии, но мы не жалуемся".



"Еще во время тренировки, спустя одну минуту после начала занятия я сказал парням остановиться и привыкнуть к такому полю. Конечно, каждый хочет, чтобы поле было хорошим, но когда этого нет, нужно подстроиться", — цитирует Ван Боммеля Sky Sports.