"Вест Хэм" хочет арендовать Лофтус-Чика

"Вест Хэм" заинтересован в аренде полузащитника "Челси" Рубена Лофтус-Чика на вторую половину сезона.

На прошлой неделе главный тренер "синих" Маурицио Сарри заявил, что не помышляет о расставании с Лофтус-Чиком в январе. Однако у самого Рубена может быть другое мнение на этот счет, потому что ситуация с игровым временем, несмотря на определенный прогресс в последние недели, по-прежнему оставляет желать лучшего.



С начала сезона 22-летний англичанин отметился только тремя появлениями в стартовом составе "синих". Два раза это случилось в Лиге Европы, а третий — против "Дерби" в Кубке Лиги на прошлой неделе.



Естественно, Лофтус-Чика не может устраивать ситуация с игровыми минутами в Премьер-Лиге, особенно после успешного прошлого сезона, проведенного в "Кристал Пэлас" на правах аренды. "Орлы" уже давно мечтают вернуть Рубена, однако теперь у полузащитника появился еще один интересный вариант.



По информации Daily Mirror, видеть Лофтус-Чика у себя жаждет главный тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини. "Вест Хэм" проявлял интерес к Рубену еще минувшим летом и в январе готов вернуться за игроком.