Почеттино оптимистичен относительно шансов "Тоттенхэма" на выход в плей-офф Лиги Чемпионов

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что оптимистично настроен относительно шансов своей команды выйти в плей-офф Лиги Чемпионов.

В преддверии домашнего матча против ПСВ "шпоры" находились на пороге выбывания из Лиги Чемпионов. Наиболее прагматичные болельщики лондонского клуба даже призывали Почеттино пожертвовать этим поединком и отказаться от борьбы за утешительную путевку в Лигу Европы, чтобы бросить все силы на Премьер-Лигу.



Однако "Тоттенхэм", несмотря на пропущенный уже на второй минуте гол, проявил характер и вырвал победу со счетом 1:2. И хотя "Барселона" уже недосягаема для "шпор", от второго "Интера" их отделяют всего три очка. Эта ситуация видится Маурисио вполне благоприятной.



"Предстоит сыграть еще два матча. Если мы сможем победить "Интер", то сравняемся с ними по очкам перед последним туром. А в одном матче случиться может всякое".



"Давайте посмотрим, обеспечит ли "Барселона" себе первое место к тому времени и нужно ли нам будет пытаться обыграть ее. Мы по-прежнему верим в свои шансы, и вы знаете меня — я оптимистичен".



"Теперь нужно сосредоточиться на субботе, но в Лиге Чемпионов нас в первую очередь должен волновать "Интер". Мы были так близки к победе в Милане и заслуживали там большего. Мы хорошо сыграли против них, и нам не повезло пропустить в концовке, но я думаю, мы способы победить их".



"Я полон оптимизма. Мы в силах победить их и увеличить свои шансы на выход в плей-офф", — цитирует Почеттино Sky Sports.