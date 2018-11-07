Флетчер верит, что "Юнайтед" может обыграть "Сити"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Даррен Флетчер считает, что команда Жозе Моуриньо имеет шансы на победу в дерби против "Манчестер Сити" в воскресенье.

В прошлом сезоне "красные дьяволы" не смогли составить конкуренцию своим соседям в борьбе за титул, но при этом финишировали вторыми. В данный момент "Сити" вновь первый, тогда как "Юнайтед" занимает только седьмую позицию.



Тем не менее, одно из двух своих поражений в прошлом сезоне Премьер-Лиги "горожане" потерпели именно в дерби — 2:3 на "Этихад" в апреле, уступая после первого тайма 2:0. И этот факт вселяет во Флетчера оптимизм перед уикендом.



"Вероятно, "Юнайтед" будет чувствовать себя увереннее после своей победы в прошлом сезоне, когда они проявили характер и отыгрались".



"Конечно, если смотреть на "Сити", то они начинают набирать свою лучшую форму, особенно после крупной победы в минувший уикенд".



"Юнайтед" придется очень нелегко в противостоянии с лучшей командой лиги, одной из лучших команд в мире. Однако в прошлом сезоне "Юнайтед" доказал, что такой соперник им по зубам, и это придаст им уверенности".



"Они постараются понять причины, почему они так великолепно провели второй тайм того дерби. И они постараются сделать это снова", — сообщил Флетчер в эфире Sky Sports.