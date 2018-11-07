Клопп: "Перечислить, что пошло не так? У меня только 10 пальцев на руке"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ему не хватит пальцев рук, чтобы перечислить вещи, которые его команда делала неправильно в выездном матче Лиги Чемпионов против "Црвены Звезды".

Легко разгромив "Црвену Звезду" со счетом 4:0 две недели назад, во время ответного визита в Белград "красные" внезапно столкнулись с ожесточенным сопротивлением и уже в первые полчаса пропустили два гола.



Счет 2:0 так и продержался до финального свистка, несмотря на все попытки "Ливерпуля" переломить игру. Клоппу лишь остается признать, что в этот вечер его команда не смогла найти свое "моджо".



"У нас ничего не ладилось, и это было нелегко. Когда подобное происходит, бывает сложно найти свое моджо, сложно делать правильные вещи в правильные моменты, однако никогда нельзя опускать руки".



"Мы позволили им исполнить слишком много стандартов перед тем, как они забили, поэтому мы практически натренировали их. Второй гол взялся из ниоткуда — мы владели мячом и затем его отдали. Это не есть здорово в такого рода матче, при такой атмосфере, но уже ничего не поделать. Это удар по нам".



"Могу ли я указать пальцем, что пошло не так? У меня только 10 пальцев. Начало матча получилось довольно напряженным. Мы сами могли открыть счет, Даниэль (Старридж) имел отличный момент. Каждый гол в подобном матче направляет игру в определенное русло", — цитирует Клоппа Sky Sports.