"Тоттенхэм" вырвал победу у ПСВ и сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов

"Тоттенхэм" снова стал хозяином своей судьбы в Лиге Чемпионов, вырвав победу против ПСВ — 2:1.

Дисквалифицированного Уго Льориса в воротах "шпор" заменил Пауло Гассанига. Также с первых минут появились Давинсон Санчес, Серж Орье, Деле Алли и Сон Хен Мин, получившие передышку против "Вулверхэмптона" в субботу.



Гостям потребовалась всего одна минута, чтобы открыть счет. Люк Де Йонг ускользнул от опеки Тоби Алдервейрелда при подаче углового и сильным ударом головой испортил дебют Гассаниги в Лиге Чемпионов — 0:1.



Почти сразу же "Тоттенхэм" мог ответить своим голом. Алли пяткой направлял мяч в верхний угол ворот, однако на линии ворот оказался защитник.



В дальнейшем преимущество "шпор" было подавляющим. На 36-й минуте Алли вновь оказался на ударной позиции, но на сей раз ПСВ выручил голкипер. Были и другие попытки пробить, однако гости выстояли до перерыва.



Во втором тайме характер игры не изменился. "Тоттенхэм" давил, но соперник держался. Порой хозяева слишком рисковали, и Гассаниге пришлось пару раз выручить свою команду.



Тем не менее, "шпорам" все-таки удалось дожать соперника. На 78-й минуте Кейн пробил с отскоком от газона после скидки Фернандо Льоренте — 1:1. А спустя еще 10 минут игрок ПСВ подправил мяч в свои ворота после удара головой Харри — 2:1.



"Тоттенхэм" создал достаточно моментов, чтобы комфортно выиграть этот матч, но предпочел сохранить интригу до последнего. Благодаря этой победе "шпоры" резко повысили свои шансы на выход в плей-офф, но теперь обязаны обыгрывать дома и "Интер".



"Тоттенхэм" (Англия) — ПСВ (Голландия) — 2:1 (0:1)



Голы: Кейн 78, Сейнсбери 89 (авт) — Де Йонг 2.



"Тоттенхэм": Гассанига, Орье (Триппьер 75), Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Уинкс, Эриксен, Алли, Моура (Ламела 62), Сон (Льоренте 75), Кейн.



ПСВ: Зут, Думфрис, Швааб, Виргевер, Анхелиньо, Росарио, Хендрикс, Перейро (Мален 73), Бергвейн (Гутьеррес 86), Де Йонг (Сейнсбери 81), Лосано.



Предупреждения: Сон, Триппьер — Лосано, Швааб.