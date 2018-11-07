"Тоттенхэм" вырвал победу у ПСВ и сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов
"Тоттенхэм" снова стал хозяином своей судьбы в Лиге Чемпионов, вырвав победу против ПСВ — 2:1.
Дисквалифицированного Уго Льориса в воротах "шпор" заменил Пауло Гассанига. Также с первых минут появились Давинсон Санчес, Серж Орье, Деле Алли и Сон Хен Мин, получившие передышку против "Вулверхэмптона" в субботу.
Гостям потребовалась всего одна минута, чтобы открыть счет. Люк Де Йонг ускользнул от опеки Тоби Алдервейрелда при подаче углового и сильным ударом головой испортил дебют Гассаниги в Лиге Чемпионов — 0:1.
Почти сразу же "Тоттенхэм" мог ответить своим голом. Алли пяткой направлял мяч в верхний угол ворот, однако на линии ворот оказался защитник.
В дальнейшем преимущество "шпор" было подавляющим. На 36-й минуте Алли вновь оказался на ударной позиции, но на сей раз ПСВ выручил голкипер. Были и другие попытки пробить, однако гости выстояли до перерыва.
Во втором тайме характер игры не изменился. "Тоттенхэм" давил, но соперник держался. Порой хозяева слишком рисковали, и Гассаниге пришлось пару раз выручить свою команду.
Тем не менее, "шпорам" все-таки удалось дожать соперника. На 78-й минуте Кейн пробил с отскоком от газона после скидки Фернандо Льоренте — 1:1. А спустя еще 10 минут игрок ПСВ подправил мяч в свои ворота после удара головой Харри — 2:1.
"Тоттенхэм" создал достаточно моментов, чтобы комфортно выиграть этот матч, но предпочел сохранить интригу до последнего. Благодаря этой победе "шпоры" резко повысили свои шансы на выход в плей-офф, но теперь обязаны обыгрывать дома и "Интер".
"Тоттенхэм" (Англия) — ПСВ (Голландия) — 2:1 (0:1)
Голы: Кейн 78, Сейнсбери 89 (авт) — Де Йонг 2.
"Тоттенхэм": Гассанига, Орье (Триппьер 75), Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Уинкс, Эриксен, Алли, Моура (Ламела 62), Сон (Льоренте 75), Кейн.
ПСВ: Зут, Думфрис, Швааб, Виргевер, Анхелиньо, Росарио, Хендрикс, Перейро (Мален 73), Бергвейн (Гутьеррес 86), Де Йонг (Сейнсбери 81), Лосано.
Предупреждения: Сон, Триппьер — Лосано, Швааб.
07.11.2018 00:55
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Последние комментарии:
Волевая
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еле еле... Теперь Интер. По силам вполне. На Камп Ноу будем надеяться на то что Барса даст отдохнуть своим лидерам. Но об этом рано думать. Фокус на следущую игру.
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Лошки.
Только Ливерпуль выйдет в полуфинал ЛЧ как минимум
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Молодцы, не то что позорные портовые бечи.
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Шансов по сути нет. Даже если обыграют Интер, на Камп Ноу будет развал-схождение и только победа ПСВ над Интером может внушить последние надежды.
Так что, ЛЕ велкам.
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