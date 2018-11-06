Погба не жалеет, что покинул "Ювентус"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что не жалеет об уходе из "Ювентуса", а также рассказал правду о своих отношениях с главным тренером Жозе Моуриньо.

В период с 2012 по 2016 год Погба с большим успехом выступал за "Ювентус", приехав в Турин юниором и вернувшись в "Юнайтед" самым дорогим футболистом мира.



В преддверии матча группового этапа Лиги Чемпионов против "Ювентуса" Погба опроверг слухи о том, что он пожалел об отъезде из Италии.



"Я сам решил вернуться в "Манчестер Юнайтед". Тогда "Ювентус" играл в Лиге Чемпионов, а "Манчестер" играл в Лиге Европе. Я заранее знал, что не сразу смогу сыграть в Лиге Чемпионов, но я все равно был очень счастлив. Я сделал свой выбор и совершенно об этом не жалею".



"Я знаю, что последние пару лет "Манчестер Юнайтед" не на высоте, но я пришел сюда, чтобы помогать команде и снова вернуться на вершину. Мы на пути к этому. Мы забиваем много голов".



"Нет, я не вижу здесь ничего странного. Это мой выбор, и я ни о чем не жалею. Я очень счастлив, что вернулся в "Манчестер Юнайтед" и снова ношу эту футболку. Уверен, мы добьемся успеха", — цитирует Погба The Telegraph.



Также Поль прокомментировал свои отношения с Моуриньо, который ранее в этом сезоне разжаловал француза из числа вице-капитанов.



"Это не повлияло на меня. Я по-прежнему играю, и я счастлив от того, что играю. Капитана определяет тренер. Я был вторым капитаном после Валенсии. Если тренер решил забрать повязку, это ничего не меняет для меня".



"Я просто хочу играть и быть полезным, в этом заключается моя работа. Я хочу стараться изо всех сил ради команды, ради фанатов, ради клуба. Ситуация с повязкой на меня не повлияла. Ничего не изменилось, правда".



"Я бы назвал наши отношения (с Моуриньо) отношениями тренера и игрока. То же самое с любым другим игроком. Я всего лишь игрок и делаю то, что он говорит мне, потому что он босс, он тренер. Я слушаюсь его. Мне нравится это. Я слушаюсь и с радостью выполняю, что требуется", — добавил Погба.