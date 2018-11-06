Арсен Венгер не собирается в "Милан"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер опроверг слухи о том, что собирается возглавить "Милан".

На текущей неделе во французской прессе появились информация, что Венгер практически договорился с "Миланом", где с начала ноября на должности исполнительного директора трудится отлично знакомый Арсену по "Арсеналу" Иван Газидис.



Однако во вторник Дженнаро Гаттуза, нынешний рулевой "россонери", смог вздохнуть спокойно — Венгер не метит на его место.



"Я лишь могу сказать, что это фальшивые новости. Если бы я где-нибудь заключил сделку, я бы сказал вам. Это неправда. Я не могу контролировать слухи. Я лишь могу контролировать происходящее в моей жизни", — сообщил Венгер в эфире BeIN Sports.