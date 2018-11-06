"Црвена Звезда" шокировала "Ливерпуль"
"Ливерпуль" потерпел сенсационное поражение со счетом 0:2 в гостях у "Црвены Звезды", по которой проехался катком две недели назад на "Энфилде".
Относительно ничьей 1:1 с "Арсеналом" в стартовом составе "красных" появились Жоэль Матип, Адам Лаллана и Даниэль Старридж, заменив Джо Гомеса, Фабиньо и Роберто Фирмино. Выздоровевший Наби Кейта расположился на лавке.
"Црвена Звезда" действительно по-хозяйски начала матч, больше владея мячом, выходя на ударные позиции и подавая угловые. Хороший момент имел Вуядин Савич, которому было позволено развернуться в штрафной "Ливерпуля" на 180 градусов и пробить — мимо.
На 17-й минуте гости ответили своим промахом. Садио Мане прострелил с левого края, и хотя удар у Эндрю Робертсона не получился, мяч дошел до Старриджа. Даниэль бил с линии вратарской, но снаряд пролетел над перекладиной.
На 22-й минуте хозяева заработали очередной угловой — и открыли с него счет. Милан Павков выиграл борьбу на втором этаже у самого Виргила Ван Дейка и кивком головы отправил мяч в ворота — 1:0.
"Ливерпуль" начал было раскрываться и активнее ходить вперед, но на 29-й минуте потерял мяч в центре поля и нарвался на контратаку. Павков немного продвинулся вперед, а затем нанес пушечный удар с дистанции — 2:0.
В остатке тайма "красные" не доставили больших проблем сопернику. "Црвена Звезда" закрылась и напрочь лишила гостей свободного пространства.
В перерыве Юрген Клопп произвел две замены, бросив в бой Гомеса и Фирмино. "Ливерпуль" забрал мяч под свой контроль и, наконец, начал подвергать сербскую команду ощутимому давлению, чего не было в первом тайме.
Дело определенно сдвинулось с мертвой точки, и у "красных" появились моменты и полумоменты. Мане с четырех метров пробил в защитника, а после прострела Джеймса Милнера с фланга мяч угодил в перекладину. На 71-й минуте Мохамед Салах сотряс штангу.
Во вторые 45 минут "Црвена Звезда" была вынуждена полностью пожертвовать атакой, чтобы выдержать натиск "Ливерпуля", однако в обороне хозяева были дисциплинированы и компактны, отстояв победу.
Крайне легкая победа над "Црвеной Звездой" в домашних стенах слишком расслабила "Ливерпуль". "Красные" оказались не готовы к столь впечатляющему преображению соперника, который две недели назад выглядел абсолютно беззубым. Подопечные Клоппа потерпели вторую незапланированную потерю очков на групповом этапе, поставив под угрозу свой выход в плей-офф.
"Црвена Звезда" (Сербия) — "Ливерпуль" (Англия) — 0:2 (0:2)
Голы: Павков 22, 29.
"Црвена Звезда": Борян, Савич, Родич, Дегенек, Стойкович (Гобельич 59), Марин (Чаушич 64), Крстичич (Йовчич 73), Йованчич, Срнич, Бен-Набуан, Павков.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Гомес 45), Матип, Ван Дейк, Робертсон, Милнер, Вейналдум, Лаллана (Ориги 79), Мане, Салах, Старридж (Фирмино 45).
Предупреждения: Марин — Лаллана.
06.11.2018 22:50
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Ебать. Джеррард же в Рейнджерсе, а Рейнджерс в ЛЕ, а за победу в ЛЕ дают выход в ЛЧ. Это считай Джеррард косвенно связан с ЛЧ где пока выступает Залупуль. Теперь понятна причина провала, эта потная псина не даст Ливерпулю набрать трофеев, пока не помрет.
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Соломон Кверквелия младше меня
Думал что ему лет сорок
(((((((((((((
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Залуппуль сегодня, видимо, не одинок будет в занятии оральным сексом. Еще одни прирожденные неудачники - куры, с первых минут принялись за любимое дело
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Это позор.
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такого не было никогда и вот опять...итоги прошлого сезона это максимум на что способен пуль, четвёртая строчка в АПЛ и финал в Киеве... всё, фитита ля комедия, портовых хватило только на один сезон... дальше ливер в АПЛ пустят на пирожки, как историческое футбольное недоразумение...
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Топтал нюх пакета
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Если честно то не хочется признаваться себе, что за всем этим ультразвуковым атакующим футболом Клоппа стоит Бувач. Ушел Бувач, перестали атаковать как нормальные команды
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красиво ттх играет))
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3 я минута и Локо пропустили (((
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Че лучшая Лига мира ЛЕ оккупирует
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а ну понятно, кароч когда теперь ваши команды будут сосать палец,пишем что это недооценка соперника.
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06.11.2018 19:07 # удалить
narcot
црвена звезда изи наберёт очки во второй раз
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Источник: http://fapl.ru/posts/66447/?c=1#c6748516
(ответить)
Ну че там с Арсеналом в полноги вы играли?? Где эксперты из Ливерпуля?
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псв эбет
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у барсы такая форма, словно он прокладки или тесты на беременность рекламирует
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опа опа, там оналитега подъехала от главного эксперта с колбасцеха, мистера сасиджы. Ща почитаем, шо по чем, какие планы, шо там по челси...
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удачи ттх в ле
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спасибо колбасу за коэффициент 16 ))
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Пздц, плохой день. Налицо полная недооценка сперника. Только, что сербы зарубятся, можно было легко предугадать, но Клопп почему-то решил, что они просто отсосут. И это не по настроению команды видно, а по составу, который он выставил. Многое сегодня пошло не так, но, справедливости ради, сербы выдали отличный матч. Это футбол, здесь такое бывает.
PS Не первый раз возмущён настроением большинства местных болельщиков красных. Хуже пенсов блять. Как можно так безоговорочно мешать с грязью своих вчерашних героев?! Ну это ваше дело, хуй с вами и с вашим восприятием футбола!
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Ай анан,ны сегим!
Ничек инде шулай Ливерпуль оттырды!
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