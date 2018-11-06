"Црвена Звезда" шокировала "Ливерпуль"

"Ливерпуль" потерпел сенсационное поражение со счетом 0:2 в гостях у "Црвены Звезды", по которой проехался катком две недели назад на "Энфилде".

Относительно ничьей 1:1 с "Арсеналом" в стартовом составе "красных" появились Жоэль Матип, Адам Лаллана и Даниэль Старридж, заменив Джо Гомеса, Фабиньо и Роберто Фирмино. Выздоровевший Наби Кейта расположился на лавке.



"Црвена Звезда" действительно по-хозяйски начала матч, больше владея мячом, выходя на ударные позиции и подавая угловые. Хороший момент имел Вуядин Савич, которому было позволено развернуться в штрафной "Ливерпуля" на 180 градусов и пробить — мимо.



На 17-й минуте гости ответили своим промахом. Садио Мане прострелил с левого края, и хотя удар у Эндрю Робертсона не получился, мяч дошел до Старриджа. Даниэль бил с линии вратарской, но снаряд пролетел над перекладиной.



На 22-й минуте хозяева заработали очередной угловой — и открыли с него счет. Милан Павков выиграл борьбу на втором этаже у самого Виргила Ван Дейка и кивком головы отправил мяч в ворота — 1:0.



"Ливерпуль" начал было раскрываться и активнее ходить вперед, но на 29-й минуте потерял мяч в центре поля и нарвался на контратаку. Павков немного продвинулся вперед, а затем нанес пушечный удар с дистанции — 2:0.



В остатке тайма "красные" не доставили больших проблем сопернику. "Црвена Звезда" закрылась и напрочь лишила гостей свободного пространства.



В перерыве Юрген Клопп произвел две замены, бросив в бой Гомеса и Фирмино. "Ливерпуль" забрал мяч под свой контроль и, наконец, начал подвергать сербскую команду ощутимому давлению, чего не было в первом тайме.



Дело определенно сдвинулось с мертвой точки, и у "красных" появились моменты и полумоменты. Мане с четырех метров пробил в защитника, а после прострела Джеймса Милнера с фланга мяч угодил в перекладину. На 71-й минуте Мохамед Салах сотряс штангу.



Во вторые 45 минут "Црвена Звезда" была вынуждена полностью пожертвовать атакой, чтобы выдержать натиск "Ливерпуля", однако в обороне хозяева были дисциплинированы и компактны, отстояв победу.



Крайне легкая победа над "Црвеной Звездой" в домашних стенах слишком расслабила "Ливерпуль". "Красные" оказались не готовы к столь впечатляющему преображению соперника, который две недели назад выглядел абсолютно беззубым. Подопечные Клоппа потерпели вторую незапланированную потерю очков на групповом этапе, поставив под угрозу свой выход в плей-офф.



"Црвена Звезда" (Сербия) — "Ливерпуль" (Англия) — 0:2 (0:2)



Голы: Павков 22, 29.



"Црвена Звезда": Борян, Савич, Родич, Дегенек, Стойкович (Гобельич 59), Марин (Чаушич 64), Крстичич (Йовчич 73), Йованчич, Срнич, Бен-Набуан, Павков.



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Гомес 45), Матип, Ван Дейк, Робертсон, Милнер, Вейналдум, Лаллана (Ориги 79), Мане, Салах, Старридж (Фирмино 45).



Предупреждения: Марин — Лаллана.