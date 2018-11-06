Лукаку не сыграет с "Ювентусом" из-за травмы

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку пропустит матч Лиги Чемпионов против "Ювентуса" в среду вечером из-за травмы.

10 дней назад главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо усадил своего бомбардира в запас на поединок против бывшей команды Лукаку "Эвертона". Тот матч, в котором Ромелу появился на замену, стал для него восьмым подряд без голов.



Затем Лукаку пропустил победу над "Борнмутом" в минувший уикенд (1:2), а сегодня отсутствовал на утренней тренировке "Юнайтед" перед вылетом команды в Турин.



Прибыв в Италию, Моуриньо рассказал прессе, что Лукаку остался дома из-за травмы. Участие Ромелу в дерби против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье находится под вопросом.



"На завтра он травмирован, насчет воскресенья я не уверен", — приводит слова Моуриньо BBC.