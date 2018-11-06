Лукаку не сыграет с "Ювентусом" из-за травмы

Ромелу Лукаку Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку пропустит матч Лиги Чемпионов против "Ювентуса" в среду вечером из-за травмы.

10 дней назад главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо усадил своего бомбардира в запас на поединок против бывшей команды Лукаку "Эвертона". Тот матч, в котором Ромелу появился на замену, стал для него восьмым подряд без голов.

Затем Лукаку пропустил победу над "Борнмутом" в минувший уикенд (1:2), а сегодня отсутствовал на утренней тренировке "Юнайтед" перед вылетом команды в Турин.

Прибыв в Италию, Моуриньо рассказал прессе, что Лукаку остался дома из-за травмы. Участие Ромелу в дерби против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье находится под вопросом.

"На завтра он травмирован, насчет воскресенья я не уверен", — приводит слова Моуриньо BBC.



Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2018 22:00

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  1. brown-ale 06.11.2018 22:16 # brown-ale
    Усиление для МЮ. Кьеллини с закрытыми глазами этот мешок с жиром остановил в первом матче.

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  2. h22o 06.11.2018 22:13 # h22o
    вот и долгожданное усиление для красной помойки

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