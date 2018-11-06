Лукаку не сыграет с "Ювентусом" из-за травмы
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку пропустит матч Лиги Чемпионов против "Ювентуса" в среду вечером из-за травмы.
10 дней назад главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо усадил своего бомбардира в запас на поединок против бывшей команды Лукаку "Эвертона". Тот матч, в котором Ромелу появился на замену, стал для него восьмым подряд без голов.
Затем Лукаку пропустил победу над "Борнмутом" в минувший уикенд (1:2), а сегодня отсутствовал на утренней тренировке "Юнайтед" перед вылетом команды в Турин.
Прибыв в Италию, Моуриньо рассказал прессе, что Лукаку остался дома из-за травмы. Участие Ромелу в дерби против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье находится под вопросом.
"На завтра он травмирован, насчет воскресенья я не уверен", — приводит слова Моуриньо BBC.
06.11.2018 22:00
Просмотров: 247
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Усиление для МЮ. Кьеллини с закрытыми глазами этот мешок с жиром остановил в первом матче.
(ответить)
вот и долгожданное усиление для красной помойки
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий