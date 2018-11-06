Гвардиола сосредоточен на "Шахтере", а не на дерби Манчестера

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что предстоящее на выходных дерби против "Манчестер Юнайтед" не будет для его команды отвлекающим фактором в матче Лиги Чемпионов против "Шахтера" в среду вечером.

После матча с "Шахтером" у "горожан" будет менее четырех суток, чтобы подготовиться к воскресному дерби Манчестера на "Этихад". Однако Гвардиола сосредоточен только на ближайшем поединке, победа в котором в сочетании с поражением "Хоффенхайма" от "Лиона" гарантирует "Сити" выход в плей-офф.



"Каждый матч важен, и об этом нужно помнить. Прямо сейчас матч против "Шахтера" является самым важным для нас, потому что он ближайший. Для нас каждый матч в Лиге Чемпионов как финал после потери очков против "Лиона".



"У нас есть большая возможность сделать огромный шаг вперед и обеспечить себе выход в следующий раунд, после чего у нас будут три-четыре дня, чтобы подумать о "Юнайтед", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.