Коулмен поучаствовал в сборе средств на восстановление Шона Кокса

Защитник "Эвертона" Шеймус Коулмен рассказал, что тоже поучаствовал в сборе средств на реабилитацию болельщика "Ливерпуля" Шона Кокса.

53-летний Кокс до сих пор находится в тяжелом состоянии, став жертвой нападения агрессивно настроенных фанатов "Ромы" перед матчем Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" в апреле.



Впереди у Шона длительная и дорогостоящая реабилитация, поэтому в прошлом месяце болельщики "красных" инициировали сбор средств на помощь пострадавшему товарищу. В этой акции поучаствовал даже главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.



Однако эта трагедия нашла отклик и в сердцах синей части Ливерпуля. Отложив в сторону клубное соперничество, ирландец Коулмен пожертвовал своему соотечественнику 5 тысяч евро (4.3 тыс. фунтов).



"Мы должны оставаться вместе. Думаю, футбол — отличная вещь, чтобы объединять людей. Когда происходят подобные вещи, соперничеству нет места. Ты не смотришь на эмблему или футболку, ты просто видишь человека, который пришел поддержать свою команду, но оказался в беде".



"Я не знаю подробностей насчет его самочувствия, но надеюсь, что через эту страницу они смогут собрать определенную сумму ради него".



"Я увидел в социальных сетях, что тренер "Ливерпуля" пожертвовал некоторую сумму денег, и там же я увидел ссылку на страницу на GoFundMe. Я не захотел делать платеж анонимно — я специально указал свое имя, чтобы привлечь к этой акции еще больше внимания. Так поступил и тренер "Ливерпуля".



"Ты всегда два раза подумаешь: стоит ли указывать свое имя или нет? Потому что иногда люди могут подумать, что ты пиаришься или вроде того".



"Дело не в "Ливерпуле" или "Эвертоне". Дело в человеке, с которым случилось нечто плохое. Меня останавливают люди на улице, болельщики "Ливерпуля", и говорят: "Спасибо тебе большое", — цитирует Коулмена The Guardian.



Добавим, к настоящему моменту на реабилитацию Кокса собрано уже около 220 тыс. евро.