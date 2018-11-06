Гвардиола не согласен, что успехи "Сити" держатся только на деньгах
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что успехи его клуба не держатся исключительно на деньгах.
Последние дни чемпионов Премьер-Лиги нещадно критикуют в связи с расследованием немецкого журнала Der Spiegel на основании полученных от Football Leaks документов. "Сити" обвинили в завышении спонсорских контрактов и секретной сделке с УЕФА, благодаря чему клуб избежал серьезного наказания за систематические нарушения правил финансового фейр-плей.
"Горожане" сделали уже два официальных заявления на этот счет, отвергнув все обвинения, однако на пресс-конференции во вторник Гвардиола дополнительно выступил в защиту своего клуба.
"Последние 10 лет люди только и говорят: "Ваш клуб побеждает лишь потому, что у вас есть деньги". От этого никуда не деться, потому что переход с одного уровня на другой требует много времен и, конечно, денег, но в первую очередь времени. Это нормально".
"Когда я работал в Барселоне и затем в Германии, я регулярно слышал: "У этих парней из "Манчестер Сити" много денег — только деньги". Мы должны смириться с этим".
"Я нахожусь внутри клуба последние годы. Я бы сказал, что здесь, как и в куче других клубов по всему миру, много денег".
"Однако это невероятный клуб, где работают невероятные люди. Все они большие профессионалы, не только по тренерскому профилю. Это невероятно профессиональный клуб, и они делают вещи правильно".
"Большие клубы должны тратить. Почему? Потому что мы нуждаемся в хороших игроках. Без хороших игроков мы не сможем реализовать свои идеи, которые у нас есть".
"Если люди говорят, что все это — только из-за денег? Остается лишь смириться с этим. Но мое мнение совершенно иное — все это стало возможно благодаря упорной работе. Поэтому я всегда защищаю своих игроков и то, что они делают", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
06.11.2018 19:35
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Последние комментарии:
Потому что СИТИ КОРОЛИ !
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нахуй тогда ффп .?
чтобы раком ставит кпр и прочих .
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Сити - лучший футбольный проект современности. С самой успешной трансферной политикой в Апл. Да у Сити много денег, но в последние годы они принципиально не переплачивают. 9/10 трансферов удачны. А это просто за большие деньги не купить, тут еще и мозги ,и опыт нужен.
А еще Сити - чемпион по подрыванию пердаков . Своей игрой вызывают не только восторг нейтрального зрителя, но и массовые приступы зависти, и неадекватности .
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Без денег Сити:
Самый ужасный старт за всю историю премьер лиги. 2 очка за 11 матчей.
Все что нужно знать об этой помойке когда у неё не было шейхов
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н-да? ну тогда откажись от покупок игроков выше 20 млн. и повтори рекорд прошлого сезона, ну или хотя бы займи первое место. Ах, ну и попроси перестать владельцев подкупать чиновников
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всё верно
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Сэр Хосеп Гвардиолла
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просто лучший!
зачем покупать шакири за 12 лямов если можно купить махреза за 60
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все по делу
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Просто лучший!
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