Гвардиола не согласен, что успехи "Сити" держатся только на деньгах

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что успехи его клуба не держатся исключительно на деньгах.

Последние дни чемпионов Премьер-Лиги нещадно критикуют в связи с расследованием немецкого журнала Der Spiegel на основании полученных от Football Leaks документов. "Сити" обвинили в завышении спонсорских контрактов и секретной сделке с УЕФА, благодаря чему клуб избежал серьезного наказания за систематические нарушения правил финансового фейр-плей.



"Горожане" сделали уже два официальных заявления на этот счет, отвергнув все обвинения, однако на пресс-конференции во вторник Гвардиола дополнительно выступил в защиту своего клуба.



"Последние 10 лет люди только и говорят: "Ваш клуб побеждает лишь потому, что у вас есть деньги". От этого никуда не деться, потому что переход с одного уровня на другой требует много времен и, конечно, денег, но в первую очередь времени. Это нормально".



"Когда я работал в Барселоне и затем в Германии, я регулярно слышал: "У этих парней из "Манчестер Сити" много денег — только деньги". Мы должны смириться с этим".



"Я нахожусь внутри клуба последние годы. Я бы сказал, что здесь, как и в куче других клубов по всему миру, много денег".



"Однако это невероятный клуб, где работают невероятные люди. Все они большие профессионалы, не только по тренерскому профилю. Это невероятно профессиональный клуб, и они делают вещи правильно".



"Большие клубы должны тратить. Почему? Потому что мы нуждаемся в хороших игроках. Без хороших игроков мы не сможем реализовать свои идеи, которые у нас есть".



"Если люди говорят, что все это — только из-за денег? Остается лишь смириться с этим. Но мое мнение совершенно иное — все это стало возможно благодаря упорной работе. Поэтому я всегда защищаю своих игроков и то, что они делают", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.