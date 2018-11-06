Энтони Тэйлор получил назначение на дерби Манчестера

Дерби между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" в ближайшее воскресенье будет обслуживать рефери Энтони Тэйлор, родом из Манчестера.

В ближайший уикенд на "Этихад" состоится встреча двух лучших команд Премьер-Лиги прошлого сезона. В данный момент "горожане" лидируют в таблице, тогда как "красные дьяволы" проводят эту кампанию хуже, чем предыдущую, и сейчас только седьмые, в девяти очках позади соседей.



Назначение на столь ответственный матч получил 40-летний Тэлйор, который ранее регулярно обслуживал игры с участием обеих команд из Манчестера, но дерби между ними — никогда.



Энтони также известен тем, что обслуживает международные матчи под эгидой УЕФА и ФИФА. В 2017 именно Тэйлор работал на финале Кубка Англии между "Челси" и "Арсеналом". В Премьер-Лиге арбитр трудится с 2010 года, напоминает Daily Mirror.



В 11 матчах этого сезона Тэйор не показал ни одной красной карточки, тогда как в 27 прошлого — лишь одну. В прошлом Энтони регулярно подвергался критике, получая назначение на игры с участием "Юнайтед", поскольку в детстве жил всего в шести милях от "Олд Траффорд".



В этом сезоне Тэйлор засвидетельствовал эмоциональную победу "Юнайтед" над "Ньюкаслом" (3:2). Тогда экс-рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург подверг критике Энтони за то, что тот не назначил пенальти в ворота "красных дьяволов" в концовке первого тайма и не дал "сорокам" возможность сделать счет 0:3.