Фонсека уверен, что Фреда ждет звездное будущее в "Юнайтед"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека не сомневается, что его бывший подопечный Фред построит успешную карьеру в "Манчестер Юнайтед".

Минувшим летом "красные дьяволы" приобрели Фреда у "Шахтера" за 52 миллиона фунтов, но пока бразильский полузащитник не нашел своего места в планах Жозе Моуриньо и забил лишь один гол.



В рамках Премьер-Лиги 25-летний Фред отметился только шестью появлениями в стартовом составе, однако Фонсека убежден, что игрок сборной Бразилии реализует свой потенциал.



"Он обладает большим талантом, и он все еще развивается. У меня нет сомнений, что его ждет блестящее будущее в "Манчестер Юнайтед" и что он станет одним из самых важных игроков в Англии".



"Но, конечно, ему требуется время. Там совершенно иначе, нежели то, к чему он привык на Украине. Ему нужен период адаптации к клубу, к лиге. Он оказался в совершенно другой обстановке".



"На мой взгляд, ему лучше всего подходит роль одного из двух центральных полузащитников, действующего ближе к атаке. Он силен физически и мобилен, он обладает мастерством для комбинационной игры, но также он хорош для контратак и может уходить на любой край при развитии атаки", — сообщил Фонсека ESPN.