Фабиньо: "Я на правильном пути к полной адаптации в Англии"

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо уверен, что он "на правильном пути", чтобы окончательно адаптироваться к английскому футболу, назвав одним из своих заключительных препятствий языковой барьер.

В начале сезона Фабиньо почти не имел игровой практики, зачастую даже не попадая в число запасных. Однако постепенно ситуация изменилась, и летний новичок "красных" выходил в стартовом составе на все три последних матча.



25-летний бразилец уверен, что стал значительно ближе к пониманию местного футбола, однако этот процесс еще не завершен.



"Пока что я еще полностью не освоился. Я все еще адаптируюсь здесь, но я верю, что теперь привык к этому стилю футбола, особенно если мы говорим о темпе игры, который здесь сильно отличается от лиги, из которой я приехал".



"Я чувствую себя хорошо в клубе. Я хорошо взаимодействую со своими партнерами по команде, хотя мой английский оставляет желать лучшего. Языковой барьер — один из вопросов, которые я все еще решаю".



"Что касается работы с тренерским штабом, то я адаптировался к тренировкам и чувствую себя комфортно во время занятий. Теперь я играю более регулярно, что тоже важно. Я на правильном пути к полной адаптации в Англии", — цитирует Фабиньо Sky Sports.