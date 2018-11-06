Фабиньо: "Я на правильном пути к полной адаптации в Англии"

Фабиньо Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо уверен, что он "на правильном пути", чтобы окончательно адаптироваться к английскому футболу, назвав одним из своих заключительных препятствий языковой барьер.

В начале сезона Фабиньо почти не имел игровой практики, зачастую даже не попадая в число запасных. Однако постепенно ситуация изменилась, и летний новичок "красных" выходил в стартовом составе на все три последних матча.

25-летний бразилец уверен, что стал значительно ближе к пониманию местного футбола, однако этот процесс еще не завершен.

"Пока что я еще полностью не освоился. Я все еще адаптируюсь здесь, но я верю, что теперь привык к этому стилю футбола, особенно если мы говорим о темпе игры, который здесь сильно отличается от лиги, из которой я приехал".

"Я чувствую себя хорошо в клубе. Я хорошо взаимодействую со своими партнерами по команде, хотя мой английский оставляет желать лучшего. Языковой барьер — один из вопросов, которые я все еще решаю".

"Что касается работы с тренерским штабом, то я адаптировался к тренировкам и чувствую себя комфортно во время занятий. Теперь я играю более регулярно, что тоже важно. Я на правильном пути к полной адаптации в Англии", — цитирует Фабиньо Sky Sports.



Метки Ливерпуль, Фабиньо

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. skydreams 06.11.2018 17:47 # skydreams
    Медленный очень по последнему матчу с Арсом и думает долго. Остальных матчей его не видел, может ещё адаптируется. Но ИМХО, под игру Клоппа, где полузащита на стеройдах носится он не подходит

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  2. lfcynwa 06.11.2018 17:14 # lfcynwa
    пока что часто теряет позицию, для 4-3-3 с серьезными клубами сыроват

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